به گزارش خبرگزاری مهر، آیین استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در چارچوب برنامه‌های فرهنگی هیئت کشتی برگزار شد.

رئیس هیئت کشتی شهرستان همدان، شماری از پیشکسوتان، مربیان و کشتی‌گیران، به همراه علاقه‌مندان به این رشته ورزشی در این مراسم حضور یافتند و به مقام شهدای گران‌قدر ادای احترام کردند.

برگزاری این برنامه در حاشیه مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان شهرستان همدان فرصتی برای تجدید میثاق خانواده کشتی با آرمان‌های شهدا و گرامیداشت فرهنگ ایثار، شهادت و پهلوانی بود.

هیئت کشتی استان همدان با اشاره به مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود بر تداوم برنامه‌هایی از این دست در کنار فعالیت‌های ورزشی و قهرمانی و ترویج فرهنگ جوانمردی و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و شهدا در میان ورزشکاران و نسل جوان تاکید کرد.