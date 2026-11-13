به گزارش خبرنگار مهر، مجلس تعزیه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در حسینیه قمر بنی‌هاشم(ع) روستای مدآباد شهرستان ازنا برگزار شد.

این مراسم شامگاه پنجشنبه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا و با اجرای گروه هیئت تعزیه‌داران قمر بنی‌هاشم(ع) مدآباد برگزار شد.

در این مجلس آیینی، بخش‌هایی از مظلومیت، غربت و مصائب حضرت فاطمه زهرا(س) در قالب هنر تعزیه به تصویر کشیده شد و فضای حسینیه حال‌وهوای سوگواری و ارادت به خاندان اهل‌بیت(ع) به خود گرفت.

تعزیه به‌عنوان یکی از هنرهای اصیل و سنتی آیینی، نقش مؤثری در بازنمایی رویدادهای مذهبی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و انتقال مفاهیم دینی و ارزش‌های اسلامی به نسل جوان دارد؛ برگزاری چنین مجالسی نیز زمینه‌ای برای زنده نگه‌داشتن فرهنگ فاطمی و پاسداشت جایگاه والای حضرت زهرا(س) فراهم می‌کند.

در پایان این مراسم، از تلاش اعضای هیئت تعزیه‌داران قمر بنی‌هاشم(ع) مدآباد و عوامل اجرایی و خادمان این مجلس سوگواری قدردانی شد.