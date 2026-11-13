به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در آستان مقدس امام‌زاده سید عباس (ع) بجنورد با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت ملی ایران اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر افزایش توانمندی‌های کشور در حوزه‌های دفاعی، موشکی و اقتصادی تأکید داشته‌اند و این موضوع را از الزامات اساسی برای مقابله با فشارها و تهدیدهای دشمنان می‌دانستند.

وی با اشاره به نامگذاری سال‌ها با محوریت مسائل اقتصادی افزود: توجه به اقتصاد و تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور، در کنار توسعه توان دفاعی، نقش مهمی در افزایش اقتدار ملی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی دارد.

امام جمعه بجنورد با قدردانی از تلاش متخصصان و ایثار شهدا در مسیر پیشرفت‌های دفاعی کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه دفاعی و موشکی دست یافته است و باید با حفظ آمادگی و حضور قدرتمند در میدان، برای ارتقای هرچه بیشتر ظرفیت‌های کشور تلاش کنیم.

نوری با اشاره به برد موشک‌های ایران بیان کرد: توان موشکی کشور فراتر از محدوده منطقه است و در صورت وقوع جنگ، اهداف و پایگاه‌هایی که تهدیدی علیه ملت ایران باشند، در چارچوب توان دفاعی کشور در تیررس قرار خواهند گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط انسانی در غزه و لبنان گفت: مردم غزه روزهای بسیار سختی را سپری می‌کنند و زنان و کودکان بی‌گناه در حملات نظامی جان خود را از دست می‌دهند. همچنین بخش زیادی از منازل مسکونی و مراکز درمانی تخریب شده‌اند.

امام جمعه بجنورد افزود: حتی افرادی که برای دریافت غذا و کمک‌های بشردوستانه مراجعه می‌کنند نیز از حملات در امان نیستند و این مسئله نشان‌دهنده عمق بحران انسانی در این منطقه است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همه‌جانبه کشور اظهار کرد: در شرایطی که با دشمنانی مواجه هستیم که به قوانین و قواعد بین‌المللی پایبند نیستند، باید در حوزه‌های اقتصادی، دفاعی و اجتماعی برای افزایش اقتدار و توانمندی ایران تلاش کنیم.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت ترویج سبک زندگی اسلامی گفت: سبک زندگی دینی بر پایه جهان‌بینی الهی شکل می‌گیرد و انسان مؤمن تلاش می‌کند تمام ابعاد زندگی خود را بر اساس آموزه‌های قرآن و تعالیم دینی تنظیم کند.

نوری با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی در روابط اجتماعی افزود: ارتباط با همسایگان، دوستان، همکاران و کارکنان باید بر مبنای آموزه‌های دینی باشد و صداقت در گفتار و رفتار در همه عرصه‌های زندگی مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: سبک زندگی اسلامی نباید تنها در حد شعار و ادعا باقی بماند، بلکه باید آثار آن در رفتار فردی، روابط اجتماعی و تمامی ابعاد زندگی انسان نمایان شود.

وی افزود: امروز نیز باید با تأسی به سیره و منش حضرت فاطمه زهرا (س)، در مسیر ارزش‌های دینی حرکت کنیم و از الگوهای رفتاری و اعتقادی آن حضرت فاصله نگیریم.