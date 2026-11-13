به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمزه کردی در خطبه‌های نماز جمعه جزیره شمالی با استناد به آیه ۵۶ سوره احزاب، صلوات بر پیامبر اکرم(ص) را از فرمان‌های الهی و نشانه‌های محبت و وفاداری مؤمنان به رسول خدا دانست و اظهار کرد: صلوات تنها به ذکر زبانی محدود نمی‌شود، بلکه باید با محبت قلبی، پیروی از سنت پیامبر و پایبندی به اخلاق و سیره ایشان همراه باشد.

وی با اشاره به پاداش صلوات بر پیامبر اکرم(ص) افزود: بر اساس روایت نبوی، هرکس یک بار بر پیامبر درود بفرستد، خداوند ده بار بر او درود می‌فرستد؛ ازاین‌رو مسلمانان به‌ویژه در روز جمعه باید بر ذکر صلوات اهتمام بیشتری داشته باشند.

امام جمعه اهل‌سنت جزیره شمالی در ادامه با تأکید بر جایگاه اهل‌بیت پیامبر(ص) تصریح کرد: محبت خاندان پیامبر و رعایت حرمت و حقوق آنان از ارزش‌های مهم دینی است و مسلمانان باید سفارش‌های رسول‌الله(ص) درباره اهل‌بیت را همواره مورد توجه قرار دهند.

کردی همچنین احترام به صحابه پیامبر را ضروری دانست و گفت: محبت اهل‌بیت و تکریم اصحاب پیامبر باید در کنار یکدیگر مورد توجه باشد و اختلافات تاریخی نباید به ابزاری برای ایجاد کینه، دشمنی و تفرقه میان مسلمانان تبدیل شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عمل به اخلاق و سیره پیامبر را معیار محبت حقیقی به آن حضرت برشمرد و اظهار کرد: مهربانی، گذشت، امانت‌داری، صداقت، خوش‌رفتاری با اعضای خانواده و کمک به نیازمندان از جمله رفتارهایی است که باید در زندگی مسلمانان نمود پیدا کند.

امام جمعه اهل‌سنت جزیره شمالی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در انتقال آموزه‌های دینی به نسل آینده خاطرنشان کرد: والدین باید فرزندان خود را با شخصیت و سیره پیامبر اسلام آشنا کنند و فرهنگ صلوات و محبت رسول‌الله(ص) را در محیط خانواده گسترش دهند.

کردی در پایان بر استمرار ذکر صلوات، محبت اهل‌بیت، احترام به اصحاب پیامبر، عمل به سنت نبوی و تقویت وحدت و همدلی در جامعه اسلامی تأکید کرد.