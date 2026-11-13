به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، بعد از ظهر جمعه، با اشاره به حجم مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: حدود ۴۱۴ همت برای پرداخت مطالبات کشاورزان در نظر گرفته شده بود و بیش از ۶۵۰ هزار کشاورز باید مطالبات خود را دریافت می‌کردند. با توجه به حجم پرداخت‌ها و تعداد خانوارهای کشاورز، وجود نظامی منسجم، کارآمد و پاسخ‌گو برای مدیریت این فرایند ضروری است.

وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در این کمیسیون، موضوع اصلاح نظام تأمین گندم، آرد و نان بررسی شده و در حال آماده‌سازی طرحی قانونی برای اصلاح این نظام هستیم. شخصاً روی این طرح کار می‌کنم تا فرایند موجود اصلاح شود؛ چراکه ادامه فعالیت به شکل فعلی، پیچیدگی‌ها و مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

فلسفی با تأکید بر ضرورت تغییر سازوکار فعلی پرداخت مطالبات کشاورزان تصریح کرد: امکان ادامه روند موجود وجود ندارد و کشاورزان باید بهای محصول خود را در زمان مناسب دریافت کنند. نمی‌توان از یک سو با بیش از ۶۵۰ هزار خانوار کشاورز مواجه بود و از سوی دیگر، پرداخت مطالبات آن‌ها تا هفت ماه به طول بینجامد.

وی ادامه داد: طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات، علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان کشاورزان، می‌تواند بر روند تأمین گندم، آرد و نان نیز تأثیر بگذارد و در نهایت مصرف‌کنندگان را متضرر کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: حل مشکلات موجود در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و نظام تأمین گندم، آرد و نان، نیازمند اصلاحات قانونی است و به همین منظور، تدوین و پیگیری طرحی برای اصلاح این نظام در دستور کار قرار دارد.