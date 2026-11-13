به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که دو نقطه را در پایتخت عربستان سعودی با پهپاد هدف قرار دادند.

به گفته نیروهای مسلح یمن، در نخستین عملیات، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض با یک فروند پهپاد هدف قرار گرفت؛ عملیاتی که به گفته این نیروها، با موفقیت به هدف خود برخورد کرد.

بر اساس این بیانیه، در عملیات دوم نیز ایستگاه شماره ۳ پمپاژ نفت در خط لوله شرق به غرب عربستان، در شرق ریاض با استفاده از دو فروند پهپاد هدف قرار گرفت.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این عملیات نیز با موفقیت به هدف موردنظر اصابت کرده است.