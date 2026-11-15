به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که دو ایستگاه پمپاژ نفت شماره ۵ و ۶ در خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را با استفاده از دو فروند پهپاد هدف قرار داده‌اند.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که این عملیات با موفقیت انجام شده و اهداف مورد نظر محقق شده‌اند.

نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته نیز حملاتی را علیه زیرساخت‌های نفتی عربستان انجام داده‌اند. در همین راستا، یمنی‌ها پیش‌تر از هدف قرار دادن ایستگاه پمپاژ شماره ۷ خط لوله شرق به غرب با یک فروند پهپاد خبر داده بودند.

خط لوله شرق به غرب عربستان یکی از مسیرهای راهبردی انتقال نفت این کشور است که مناطق نفت‌خیز شرق عربستان را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ متصل می‌کند. اهمیت این مسیر به‌ویژه در شرایط اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز افزایش یافته است.