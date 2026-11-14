به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گزارش داد که پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا بیانگر تخریب وجهه رژیم صهیونیستی نزد افکار عمومی این کشور و احتمال اعمال تحریم ها و تهدید امنیت این رژیم است.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حال حاضر با یک وضعیت اضطراری راهبردی عمیق و رو به تشدید روبه رو است و پیروزی بزرگ دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای در کنار تغییر افکار عمومی نسبت به اسرائیل به تصویب اقدامات قانونی در کنگره منجر خواهد شد.

یدیعوت آحارانوت اضافه کرد که این اقدامات می تواند شامل اعمال تحریم ها به دلیل جنایات رژیم علیه فلسطینی ها و تلاش برای پایان دادن به سیاست ابهام هسته ای اسرائیل و محدود کردن فروش سلاح به تل آویو شود.

بر اساس این گزارش، بدون ائتلاف با آمریکا ارتش رژیم صهیونیستی به صورت گسترده ای تضعیف می شود چرا که این ائتلاف یکی از عوامل قدرت اسرائیل در ارتباط با کشورهای عربی نیز بوده است. تل آویو باید فورا در سیاست های خود علیه فلسطینی ها، لبنان و سوریه بازنگری کند.