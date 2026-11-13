به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در بیانیه مشترک قطر و ترکیه آمده است: مناقشه میان ایالات متحده و ایران و پیامدهای گسترده‌تر منطقه‌ای آن باید از طریق دیپلماسی حل‌ و فصل شود.

در این بیانیه بر اهمیت تفاهم‌های حاصل‌شده در چارچوب یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران تأکید شده و آمده است که حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه باید محترم شمرده شود و از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی محافظت شود.

قطر و ترکیه همچنین بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات همه کشورهای منطقه، به‌ ویژه کشورهایی که در تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت دارند، تأکید و تصریح کرده است که هیچ کشوری نباید در نتیجه تنش‌های گسترده‌تر منطقه‌ای در معرض تهدید یا حمله قرار گیرد.

دو کشور در بخش دیگری از این بیانیه مشترک، هرگونه اقدام مختل‌کننده کشتیرانی مشروع را رد کرده و خواستار ازسرگیری سریع عبورومرور امن از تنگه هرمز شدند.

در این بیانیه ترکیه و قطر همچنین با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در یمن، بر ضرورت حفظ وحدت و حاکمیت این کشور و حمایت از آنچه دولت به‌ رسمیت‌شناخته‌شده آن در سطح بین‌المللی اعلام شده" تأکید شده است.

قطر و ترکیه در ادامه این بیانیه‌ مشترک اعلام کردند که رسیدگی به چالش‌های امنیتی متقابل را به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال می‌کنند و در زمینه مسائل دفاعی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

در این بیانیه، امضای توافقنامه دفاع متقابل با هدف تقویت دفاع جمعی، تحقق امنیت و ثبات مورد استقبال قرار گرفته و تأکید شده که این توافقنامه با هدف اتخاذ موضعی واحد در برابر هرگونه حمله مسلحانه خارجی علیه هر یک از دو طرف منعقد شده است.

دو کشور همچنین اعلام کردند: این توافقنامه بازتاب دیدگاه مشترک آن‌ها برای مشارکت در ایجاد نظامی منطقه‌ای امن‌تر و باثبات‌تر است.

قطر و ترکیه در ادامه از رایزنی درباره تقویت همکاری‌ها از طریق برگزاری رزمایش‌های نظامی و توسعه صنایع دفاعی خبر دادند و بر اراده خود برای گسترش همکاری‌های آموزشی در زمینه اجرای قانون و امنیت تأکید کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه، امضای یادداشت تفاهم میان قطر، ترکیه، پاکستان و اندونزی به‌عنوان گامی در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای دفاعی مورد استقبال قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، یادداشت تفاهم مذکور زمینه را برای همکاری نزدیک‌تر در حوزه تولید و تقویت زیرساخت‌های صنایع دفاعی فراهم می‌کند.

قطر و ترکیه در بخش دیگری از بیانیه مشترک خود، از افزایش شمار حملات، اقدامات خشونت‌آمیز و تهدیدها علیه کارکنان حوزه بشردوستانه ابراز نگرانی کردند.

دو کشور همچنین بر توافق خود برای هماهنگی حمایت‌ها از بازسازی غزه و تلاش‌های مربوط به کمک‌رسانی بشردوستانه به این منطقه تأکید و خواستار دسترسی کامل، امن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شدند.

در این بیانیه، دو کشور از تداوم نقض تعهدات از سوی اسرائیل در غزه که اجرای طرح جامع پایان دادن به درگیری‌ها را تضعیف می‌کند، ابراز نگرانی کردند.

قطر و ترکیه همچنین از اسرائیل خواستند به تمامی تعهدات خود بر اساس توافق آتش‌بس و قوانین بین‌المللی پایبند باشد.

در ادامه این بیانیه، فعالیت‌های شهرک‌سازی، خشونت و اقدامات تروریستی شهرک‌نشینان، مصادره اراضی و کوچ اجباری فلسطینیان در کرانه باختری محکوم شده است.

دو کشور همچنین اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را محکوم کردند.

قطر و ترکیه بر پایبندی خود به ادامه تقویت همکاری‌ها در زمینه میانجی‌گری و حل‌وفصل منازعات تأکید کردند.

دو کشور همچنین در پایان حمایت خود را از تلاش‌های حکومت جولانی برای بازگرداندن ثبات و تقویت نهادهای دولتی سوریه اعلام کردند.

قطر و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک از تشدید تنش‌ها در یمن ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت حفظ وحدت و حاکمیت این کشور و حمایت از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده آن در سطح بین‌المللی تأکید کردند.

دو کشور همچنین حملات انجام‌شده از سوی جنبش انصارالله یمن علیه عربستان سعودی را محکوم کردند.

در این بیانیه بر حمایت قطر و ترکیه از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی و پایدار در یمن تأکید شده و از انصارالله خواسته شده است حملات خود را فوراً متوقف کرده و با حسن نیت به روند سیاسی بازگردد.