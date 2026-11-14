سکینه مهدوی، مسئول کتابخانه شهید محمدیان خلیل شهر بهشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ویژه‌برنامه امسال با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و هم‌زمان بزرگداشت ایام معنوی طراحی شد و برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بخش‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شد.

وی افزود: ایستگاه نقاشی برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان، قصه‌گویی و جمع‌خوانی با تجربه‌ای متفاوت از مواجهه با کلمات، و معرفی کتاب و خدمات کتابخانه از جمله بخش‌های اجراشده بود.

به گفته مهدوی، در حاشیه برنامه، خدمات کتابخانه به مراجعان معرفی و زمینه عضویت علاقه‌مندان فراهم شد؛ اقدامی که به گفته او «فرصتی برای پیوند نزدیک‌تر مخاطبان با دنیای کتاب» است.

وی گفت: تلاش کردیم با کتاب، مسیر روشنایی را همراه با یاد شهدا و الگوهای والای انسانی بیابیم.

ویژه‌برنامه «نور کتاب، شکوه شهادت» در مهدیه خلیل‌شهر برگزار شد؛ رویدادی که کتابخانه شهید محمدیان با همکاری ستاد یادواره ۷۲ تن از شهدای خلیل‌شهر و همزمان با هفته کتاب و ایام سوگواری حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) ترتیب داد.

در این برنامه، ایستگاه «نذر کتاب» برپا شد تا شهروندان با اهدای کتاب به کتابخانه شهید محمدیان، در گسترش فرهنگ مطالعه سهیم شوند. این بخش، محور اصلی برنامه بود؛ چراکه به گفته برگزارکنندگان، منابع کتابخانه را تقویت و پیوند مردم با کتاب را ماندگار می‌کند.

هم‌زمانی هفته کتاب با ایام فاطمیه و یادواره شهدای خلیل‌شهر، فرصتی برای پیوند دو مفهوم فرهنگ و ایثار است.