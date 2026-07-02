به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت امورکتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای مجموعهای از برنامههای کتابمحور در زائرشهرها و مراکز اسکان زائران، سیره و اندیشه رهبر شهید را از دریچه کتاب و فعالیتهای فرهنگی به مخاطبان معرفی میکند.
مدیریت امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجموعهای از برنامههای فرهنگی با محوریت کتاب را در زائرشهرها و مراکز اسکان زائران برگزار میکند.
این برنامهها با هدف تبیین و تعمیق شناخت مخاطبان نسبت به سیره، اندیشه و میراث علمی و فرهنگی رهبر شهید، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ایجاد تجربهای فرهنگی و ماندگار برای زائران، تقویت ارتباط نسل کودک و نوجوان با مفاهیم انقلاب اسلامی و ثبت روایتهای مردمی از این رویداد تاریخی طراحی شده است.
در این طرح، برنامههایی همچون روایتگری «قصه آقا»، راهاندازی «ایستگاههای مطالعه کتاب»، برگزاری نشستهای «جمعخوانی»، «قصهگویی ویژه کودکان»، «دورهمیهای نوجوانان» با محور کتاب و «عرضه آثار مکتوب» مرتبط با سیره و اندیشه رهبر شهید اجرا خواهد شد و زائرشهرها علاوه بر میزبانی از عزاداران، به فضاهایی برای ترویج فرهنگ مطالعه و گفتوگوی فرهنگی تبدیل میشوند.
یکی از بخشهای اصلی این برنامه، اجرای مجموعه روایتگری «قصه آقا» با عنوان «روایت زندگی مردی که ایران را ساخت» است. این مجموعه شامل ۳۷ روایت از زندگی رهبر شهید است که هر یک با یکی از آیات قرآن کریم پیوند خورده و ابعاد مختلف شخصیت، سیره و سبک زندگی ایشان را برای مخاطبان روایت میکند. این روایتها در زائرشهرها و مراکز اسکان برای زائران اجرا میشود و امکان حضور گروههای روایتگر نیز با هماهنگی فرهنگسرای انقلاب اسلامی فراهم شده است.
راهاندازی ایستگاههای مطالعه و کتابخانههای موقت، بخش دیگری از این طرح فرهنگی را تشکیل میدهد. بر این اساس، در زائرشهرهایی که دارای کتابخانه هستند، امکان استفاده زائران از خدمات کتابخانه فراهم میشود و در سایر مراکز نیز ایستگاههای مطالعه شامل قفسه کتاب، فضای مطالعه و آثار منتخب برپا خواهد شد. در این ایستگاهها، کتابهایی با محور شخصیت، سیره و اندیشه رهبر شهید و همچنین آثار تقریظشده از سوی رهبر انقلاب اسلامی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد تا زائران در کنار حضور در آیین تشییع، فرصتی برای مطالعه و آشنایی بیشتر با این آثار داشته باشند.
از جمله کتابهای پیشنهادی این طرح میتوان به «خون دلی که لعل شد»، «بر تبعید»، «روایت آقا»، «در آغوش نیل»، «مرگ تاجرانه»، «از نیمه خرداد»، «تربیت کودک» و «راه روشن مدیران» و نیز آثاری همچون «پاییز آمد»، «تب ناتمام»، «تنتن و سندباد» و «معبد زیرزمینی» اشاره کرد. همچنین معرفی کتابهای دیجیتال، توزیع برگههای معرفی کتاب، معرفی کانال «همکتاب» و دعوت از مخاطبان برای ثبت و ارسال روایتهای صوتی از تجربه مطالعه، از دیگر بخشهای این برنامه خواهد بود.
نشستهای «جمعخوانی کتاب» با حضورکارشناسان حوزه کتاب نیز بخش دیگری از برنامههای زائرشهرهاست. در این نشستهای تعاملی، یکی از آثار مرتبط با سیره و دیدگاههای رهبر شهید برای مطالعه انتخاب میشود و شرکتکنندگان ضمن جمعخوانی بخشهایی از کتاب، درباره مفاهیم، دیدگاهها و موضوعات مطرحشده به گفتوگو میپردازند. هدف از برگزاری این نشستها، ایجاد انگیزه برای ادامه مطالعه و تعمیق ارتباط مخاطبان با کتاب پس از پایان مراسم است.
مدیریت امور کتابخانهها برای کودکان حاضر در زائرشهرها نیز برنامههای ویژهای تدارک دیده است. در قالب جلسات قصهگویی، کتاب «بزرگتر از همهی همه» با محور روایت حضرت ابراهیم (ع) و مفاهیم مرتبط با سیره رهبر شهید برای کودکان روایت میشود و مربیان مجرب در کنار قصهگویی، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی متناسب با گروه سنی کودکان را اجرا خواهند کرد تا مفاهیم کتاب به شیوهای جذاب و قابل درک به آنان منتقل شود.
دورهمیها و حلقههای گفتوگوی نوجوانان نیز از دیگر برنامههای این طرح است. این نشستها با محور کتاب، هویت، مقاومت و آینده ایران برگزار میشود و تلاش دارد با ایجاد فضایی گفتوگومحور، نوجوانان را به مطالعه، اندیشهورزی و مشارکت فعال در مباحث فرهنگی ترغیب کند.
همچنین در قالب طرح «عرضه کتاب»، میزهای کتاب در زائرشهرها و مراکز اسکان برپا خواهد شد تا زائران بتوانند ضمن آشنایی با آثار مرتبط با زندگی، سیره و اندیشه رهبر شهید، کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. این بخش ا ز برنامه با هدف گسترش دسترسی مخاطبان به آثار مکتوب و تقویت فرهنگ کتابخوانی در فضای آیین وداع و تشییع، اجرا میشود.
این مجموعه برنامهها با توجه به ظرفیت و امکانات هر زائرشهر و با در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی و بومی استانهای مختلف کشور اجرا خواهد شد تا در کنار میزبانی از عزاداران، بستری برای ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار مکتوب مرتبط با رهبر شهید و خلق تجربهای فرهنگی، هویتبخش و ماندگار برای زائران فراهم شود.
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