به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش‌نویس دستورالعمل تولید بدون کارخانه، ضوابط و شرایط صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه را تشریح کرده است. بر اساس این پیش‌نویس، متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند با ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه مدارک و مستندات لازم، نسبت به دریافت این گواهی اقدام کنند.

بر اساس مفاد دستورالعمل، صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقوقی مستلزم ثبت شرکت و برای متقاضیان، مستلزم داشتن دفتر کار ملکی یا استیجاری با کاربری اداری، تجاری یا خدماتی است. همچنین متقاضی باید قرارداد معتبر تولید محصول با حداقل یکی از واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری ارائه کند. واحد تولیدی طرف قرارداد نیز باید از توان و ظرفیت خالی کافی و مجوزهای لازم برای تولید محصولات موضوع قرارداد برخوردار باشد.

مطابق این دستورالعمل، قرارداد تولید باید شامل مشخصات محصولات، ظرفیت اسمی، کد آیسیک، حجم و نوع محصولات، مشخصات فنی، تعهدات طرفین و نحوه ارائه و تأیید آمار تولید باشد. همچنین در مواردی که تولید محصول مستلزم ثبت علامت تجاری است، ارائه برند از سوی متقاضی دریافت گواهی الزامی خواهد بود.

مرجع صدور این گواهی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان محل استقرار دفتر کار متقاضی است. پس از ثبت درخواست و بررسی مدارک و انجام بازدیدهای لازم از محل واحد صنعتی، گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه برای رشته فعالیت موردنظر صادر می‌شود. همچنین به ازای هر قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی مختلف، یک گواهی جداگانه صادر خواهد شد.

شرایط اعتبار و تمدید گواهی

بر اساس مفاد دستورالعمل، مدت اعتبار گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه متناسب با مدت قرارداد، حداقل یک سال و حداکثر سه سال تعیین شده است. تمدید گواهی نیز منوط به معتبر بودن قراردادهای ارائه‌شده و ثبت و تأیید آمار ماهانه تولید در سامانه خواهد بود.

دارندگان این گواهی موظف‌اند مشخصات قراردادها و میزان تولید محصولات هر واحد صنعتی را به‌صورت ماهانه در سامانه ثبت کنند. تأیید این اطلاعات بر عهده واحد صنعتی طرف قرارداد و مسئولیت صحه‌گذاری آمار ثبت‌شده بر عهده اداره کل محل استقرار واحد تولیدی است.

امکان بهره‌مندی از برخی مزایای تولیدی

طبق دستورالعمل، دارندگان گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه در صورت ارائه برند و ثبت حداقل یک دوره یک‌ساله آمار تولید در سامانه، می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط از برخی خدمات و مزایای پیش‌بینی‌شده برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش، مجوزهای ثبت سفارش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، ورود موقت و سهمیه مواد اولیه و ارز بهره‌مند شوند.

البته اولویت در تخصیص ارز و سهمیه مواد اولیه با دارندگان پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ضوابط تعلیق و ابطال گواهی

در این پیش‌نویس، شرایط تعلیق و ابطال گواهی نیز مشخص شده است. صدور دستور قضایی، ثبت نکردن آمار تولید به مدت شش ماه متوالی، مراجعه نکردن برای تمدید پس از پایان اعتبار گواهی، وجود ایراد در مجوز و ارائه اسناد خلاف واقع از جمله موارد تعلیق گواهی محسوب می‌شوند.

همچنین درخواست کتبی دارنده گواهی با موافقت اداره کل و مشروط به نداشتن تعهدات، یا سپری شدن سه ماه از زمان تعلیق و مراجعه نکردن متقاضی برای تعیین تکلیف، از جمله شرایط ابطال گواهی اعلام شده است.

این دستورالعمل همچنین بر رعایت استانداردهای اجباری و ضوابط فنی و بهداشتی برای تولید و عرضه محصولات مشمول تأکید دارد و مسئولیت رعایت الزامات مربوط را بر عهده دارنده گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه قرار داده است.

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