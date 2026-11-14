به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک منزل در شهرستان شهرضا و سرقت مقادیر قابل توجهی طلا، سکه و ارز خارجی به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال، رسیدگی به این پرونده با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، موفق شدند در مدت کمتر از یک هفته هویت سارق را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف بخش عمده اموال سرقت‌شده گفت: پس از انجام مراحل قانونی، اموال کشف‌شده به مالباخته بازگردانده شد و این پرونده در مدت زمانی کوتاه به نتیجه رسید.

سردار حسنوند با هشدار به شهروندان درباره نگهداری مقادیر قابل توجه طلا، جواهرات، سکه و ارز در منازل اظهار کرد: نگهداری سرمایه‌ها و اموال گران‌بها در خانه، به‌ویژه بدون برخورداری از تدابیر امنیتی مناسب، می‌تواند فرصت را برای سارقان فراهم کند.

وی افزود: شهروندان باید از تبدیل منازل خود به محلی برای نگهداری سرمایه‌های کلان پرهیز کنند و برای حفاظت از طلا، سکه، ارز و دیگر اشیای ارزشمند، استفاده از صندوق‌های امانات بانکی و روش‌های مطمئن نگهداری را در اولویت قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان رعایت نکات پیشگیرانه را در کاهش سرقت مؤثر دانست و تصریح کرد: استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب، دوربین‌های مداربسته، قفل‌های ایمن و اطمینان از بسته بودن درها و پنجره‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال وقوع سرقت را کاهش دهد.

سردار حسنوند ادامه داد: شهروندان همچنین باید از انتشار اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و اموال ارزشمند خود در فضای مجازی خودداری کنند، چرا که اطلاع‌رسانی ناخواسته درباره محل و میزان سرمایه می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو و سارقان را فراهم کند.

وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده افراد یا تحرکات مشکوک در محله و اطراف منازل، موضوع را بدون تأخیر از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و گفت: افزایش هوشیاری عمومی و مشارکت شهروندان در کنار اقدامات پلیس، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و سلب فرصت فعالیت از سارقان دارد.