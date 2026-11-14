جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: راه‌اندازی و فعالیت انجمن‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان‌ها از مهم‌ترین خواسته‌های ما برای مراقبت و پاسداری از آثار تاریخی و فرهنگی استان است.

وی با اشاره به دغدغه مسئولان شهرستان کوثر برای پاسداری از آثار تاریخی، افزود: پاسداری از آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی استان با توجه به فراوانی و پراکندگی آنها در سطح استان، کاری دشوار است که بدون همکاری نهادهای مرتبط و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه فعالیت انجمن‌های میراث‌فرهنگی در شهرها و روستاها می‌تواند عاملی مهم در راستای مراقبت و پاسداری از آثار تاریخی باشد، گفت: تقویت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و افزایش نیروی این یگان از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش تسلط بر میراث‌فرهنگی استان و پاسداری از آنها پیگیری می‌شود.

جباری ادامه داد: شهرستان کوثر همانند بسیاری از مناطق استان آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمندی دارد و ما همه تلاش خود را در همکاری با همه نهادها و نیروهای انتظامی و نظامی برای مراقبت و پاسداری از آثار موجود در شهرستان انجام می‌دهیم.