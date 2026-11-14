فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه امنیت غرب آسیا نباید متکی به حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد، اظهار کرد: کشورهای منطقه باید مسئولیت تأمین امنیت خود را بر عهده بگیرند و چین نیز با توجه به روابط گسترده با ایران و کشورهای عربی، ظرفیت کمک به شکل‌گیری یک معماری امنیتی پایدار در منطقه را دارد.

وی با اشاره به توافق تهران و ریاض با میانجیگری چین در سال ۲۰۲۳، خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد پکن از ظرفیت لازم برای کمک به کاهش تنش‌های منطقه‌ای برخوردار است، اما این همکاری‌ها باید به سازوکارهای پایدار گفتگوی امنیتی و احترام متقابل به حاکمیت کشورها منجر شود، چراکه ثبات منطقه بدون لحاظ کردن امنیت و منافع ایران امکان‌پذیر نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد محمدباقر قالیباف به‌ عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین برای ساماندهی و تقویت روابط راهبردی دو کشور، اظهار کرد: ابتکار و پیگیری قالیباف برای ارتقای مناسبات راهبردی با چین، اقدامی مهم و ضروری در مسیر تأمین منافع ملی کشور است و باید با حمایت و همراهی همه دستگاه‌ها دنبال شود. روابط ایران و چین نباید صرفاً به ابزاری برای عبور از یک مقطع سیاسی یا کاهش فشارهای بین‌المللی تبدیل شود، بلکه باید به فرصتی برای تقویت امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشور بینجامد.

مجلس درباره اجرای توافقات اقتصادی با چین مطالبه‌گری می‌کند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با اشاره به فاصله میان توافقات اقتصادی و نتایج اجرایی آنها، تصریح کرد: برنامه جامع همکاری ۲۵ساله و ظرفیت‌های عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، فرصت‌های مهمی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده‌اند، اما امضای اسناد و تفاهم‌نامه‌ها به‌ تنهایی به معنای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری یا اجرای پروژه‌های اقتصادی نیست.

وی تحریم‌های بانکی، بی‌ثباتی مقررات، بروکراسی اداری و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها را از موانع تحقق این همکاری‌ها دانست و افزود: روابط اقتصادی با چین نباید به واردات کالا و تجهیزات محدود بماند، بلکه باید زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مشترک، تقویت تولید داخلی، انتقال دانش فنی و ایجاد اشتغال شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: مجلس باید از دولت درباره پروژه‌های تعریف‌شده در توافقات، میزان سرمایه‌گذاری واقعی، طرح‌های اجرایی و متوقف‌شده و میزان انتقال فناوری گزارش بخواهد تا وضعیت اجرای تعهدات و سهم هر یک از دستگاه‌ها در پیشبرد یا تأخیر این پروژه‌ها روشن شود.

همکاری با چین باید به تقویت امنیت ملی و جلوگیری از تکرار تجاوز منجر شود

ابراهیم‌پور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماتیک چین برای پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح، گفت: مطالبه ایران نباید صرفاً به توقف درگیری‌ها محدود شود، چراکه پایان جنگ و جلوگیری از تکرار تجاوز، دو موضوع به‌ هم‌ پیوسته‌اند و توافق سیاسی به‌ تنهایی نمی‌تواند امنیت پایدار را تضمین کند.

وی افزود: چین با توجه به جایگاه بین‌المللی و روابط خود با کشورهای منطقه، می‌تواند در پایان دادن به جنگ، جلوگیری از تکرار تجاوز و حمایت از حاکمیت ملی کشورها و اصل منع تجاوز نقش مؤثری ایفا کند.

روابط راهبردی نباید به وابستگی اقتصادی منجر شود

ابراهیم‌پور با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال اقتصادی کشور در توسعه مناسبات با چین، بیان کرد: گسترش روابط با پکن نباید به وابستگی یک‌جانبه اقتصادی منجر شود و سیاست خارجی و اقتصادی کشور باید بر پایه استقلال، منافع ملی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری تنظیم شود.

وی تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، جلوگیری از انحصار سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های راهبردی، تقویت شرکت‌های داخلی و تنظیم قراردادها بر مبنای منافع متقابل را از الزامات توسعه این همکاری‌ها برشمرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان با تأکید بر حمایت از رویکرد قالیباف در عبور از روابط تشریفاتی و حرکت به سمت همکاری‌های عملیاتی با چین، خاطرنشان کرد: تحقق این رویکرد نیازمند همراهی جدی دولت و دستگاه‌های اجرایی در عملیاتی‌ کردن ظرفیت‌ها و توافق‌های موجود است. معیار موفقیت روابط راهبردی دو کشور را باید در نتایج واقعی آن، از میزان سرمایه واردشده و فناوری منتقل‌شده تا اشتغال ایجادشده و ارزش افزوده حاصل برای اقتصاد ایران، جستجو کرد.