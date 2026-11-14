به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، دومین جشنواره عکس «خیر ایران» با هدف به تصویر کشیدن وجوه مثبت، سازنده و انسانی جامعه، از عکاسان، هنرمندان و علاقه‌مندان به عکاسی برای شرکت در این رویداد دعوت کرده است.

بر اساس این فراخوان، محور اصلی جشنواره، نمایش جلوه‌های خیرخواهی، دیگردوستی، مهربانی، دستگیری، مراقبت، کمک‌رسانی، نجات، خدمت‌رسانی و بازسازی است. همچنین موضوعاتی همچون وقف، اهدای عضو، حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش، مدیریت بحران آب، فعالیت‌های امدادی و داوطلبانه، اردوهای جهادی، کارآفرینی اجتماعی، مدرسه‌سازی و توانمندسازی گروه‌های خاص اجتماعی (کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، بیماران، سالمندان) و ... در شمار موضوعات مورد پذیرش این رویداد قرار دارند.

در نگاه برگزارکنندگان، نیکوکاری صرفاً به کمک مالی محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه تلاش برای همدلی، همراهی و بهبود زندگی دیگران را در بر می‌گیرد؛ ازاین‌رو جشنواره در پی شناسایی و انتشار تصاویری است که کنش‌های مؤثر و معنادار انسانی را در موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره و شرایط دشوار اجتماعی روایت کنند.

این جشنواره در دو بخش «تک عکس» و «مجموعه عکس» برگزار می‌شود. در بخش تک عکس، صرفاً آثار مستند مبتنی بر عینیت‌گرایی و واقع‌گرایی پذیرفته می‌شوند.

در بخش مجموعه عکس نیز عکاسان می‌توانند یک پروژه تمام‌شده یا نیمه‌تمام را در قالب پنج تا ۱۰ عکس، همراه با استیتمنت یا پروپوزال ارائه کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، از میان پروژه‌های ارسالی بخش مجموعه عکس، ۱۰ پروژه برای بهره‌مندی از فرصت آموزشی و حمایتی سه‌ماهه گرنت عکاسی انتخاب خواهند شد و پس از طی مراحل هدایت و حمایت، آثار نهایی مورد داوری قرار می‌گیرند.

ریاست این جشنواره را مهدی توسلی و دبیری آن را حسن غفاری بر عهده دارند.

استادان راهنما در شورای گرنت جشنواره نیز به ترتیب: عباس میرهاشمی، فرهاد سلیمانی،‌ مجید ناگهی، داریوش محمدخانی، فاطمه بهبودی و مشاوران نیکوکاری گروه داوران نیز مهدی صادقی و سارا شاهرخی هستند.

در بخش جوایز، به سه اثر برگزیده بخش تک عکس، بدون رتبه‌بندی، هرکدام ۴۰ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه تندیس جشنواره و لوح افتخار اهدا می‌شود. همچنین اثر منتخب بخش مجموعه عکس، ۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی، تندیس و لوح افتخار دریافت خواهد کرد. در بخش منتخب جامعه نیکوکاری نیز سه اثر بدون رتبه بندی، هرکدام به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

بر اساس تقویم اعلام‌شده، آخرین مهلت ارسال آثار اولیه بخش مجموعه عکس ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ و مهلت ارسال آثار تک عکس و آثار نهایی ۱۰ مجموعه منتخب، ۲۰ فروردین ۱۴۰۶ تعیین شده است. نمایشگاه آثار، مراسم اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان نیز در اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

شرکت در جشنواره برای تمامی عکاسان و علاقه‌مندان آزاد است و آثار باید از سال ۱۴۰۰ به بعد در محدوده جغرافیایی ایران ثبت شده باشند.

هنرمندان و علاقه مندان به شرکت می توانند برای اطلاع از شرایط و مقررات ثبت‌نام و بارگذاری آثار به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی festival.kheir.ir مراجعه کنند.

همچنین، برخی از مهمترین شرایط و مقررات این جشنواره بدین شرح است:

۱. ارسال اثر در هر دو بخش برای شرکت‌کنندگان آزاد است. از ارسال تک عکس‌های مجموعه برای بخش تک عکس خودداری فرمایید.

۲. شرکت‌کنندگان مجاز به ارسال فقط یک مجموعه عکس شامل ۵ تا ۱۰ عکس از پروژه‌های تمام‌شده و یا نیمه‌تمام هستند. ارسال بیانیه هنرمند (استیتمنت) یا پروپزال به همراه اثر الزامی است.

۳. منتخبین در بخش مجموعه به مدت سه ماه از فرصت آموزشی گرنت عکاسی برای تکمیل پروژه راه‌یافته بهره مند می‌شوند.

۴. ثبت‌نام، درج عنوان، زمان و مکان عکس‌برداری برای هر دو بخش در سایت جشنواره به نشانی festival.kheir.ir الزامی است.

۵. حداکثر تعداد آثار ارسالی برای تک عکس ۷ اثر است.

۶. بارگذاری هر عکس با حجم یک مگابایت در سایت جشنواره قابل ‌انجام است. در صورت راهیابی آثار به جشنواره و درخواست دبیرخانه باید فایل اصلی اثر به دبیرخانه ارسال شود.

۷. عکس‌های ارسالی می‌تواند با دوربین عکاسی یا تلفن‌همراه باشد. لازم است فایل اصلی دارای کیفیت مناسب برای چاپ، یعنی در اندازه حداقل ۵۰/۷۰ (حداقل ۲۰۰۰ در ۳۰۰۰پیکسل) باشد.

مراسم افتتاحیه دومین جشنواره ملی عکس «خیر ایران» با محوریت نیکوکاری در جامعه ایرانی، همزمان با رونمایی از پوستر این جشنواره و با حضور جمعی از خیرین، عکاسان و فعالان فرهنگی در شهر یزد برگزار شد.

دومین جشنواره عکس «خیر ایران» به همت مؤسسه مردم‌نهاد خیر ایران برگزار می‌شود و مخاطبان می توانند از طریق اینستاگرام Festival.kheir و تماس:۰۹۹۱۲۰۵۴۹۳۱ با دبیرخانه در ارتباط باشند.

دبیرخانه جشنواره به نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه اردهال پلاک ۶، واحد۲ ، موسسه مردم‌نهاد خیرِ ایران واقع شده است.