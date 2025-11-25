  1. فرهنگ و ادب
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

بیش از دوهزار اثر به جشنواره «خیر ایران» رسید

دبیرخانه دومین جشنواره ادبی «خیر ایران» از ارسال حدود دوهزار و ۳۰۰ اثر از سوی متقاضیان به این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره ادبی «خیر ایران»، دوهزار و ۲۸۷ اثر متقاضی حضور در رقابت این رویداد ادبی شدند.

بر این اساس از میان تعداد ذکر شده یک هزار و ۷۱۲ اثر در بخش اصلی و ۵۷۵ اثر در بخش ویژه ادبیات کودک و نوجوان به ثبت رسیده‌اند.

آثار رسیده به دبیرخانه در مرحله آماده‌سازی جهت ارائه به داوران در بخش‌های مختلف قرار دارند.

دومین جشنواره ادبی «خیر ایران» با موضوع نیکوکاری در جامعه ایرانی، به دبیری علمی هادی خورشاهیان و دبیری اجرایی مهدی توسلی دی ماه ۱۴۰۴ برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد. اطلاعات و اخبار این رویداد در سایت festival.kheir.ir قرار دارد.

