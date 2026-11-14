به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، دکتر نسرین شعربافچی‌زاده، معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های تولید محتوای آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: رسالت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، هدایت تحول دیجیتال در نظام سلامت است و در همین راستا، شناسایی خلأهای موجود در حوزه تولید محتوای آموزشی و طراحی راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: یکی از چالش‌های موجود، تولید جزیره‌ای محتواهای آموزشی و نبود توجه کافی به استانداردهای علمی و بصری در فرایند تولید است. بر همین اساس، به جای تمرکز بر برنامه‌های صرفاً نظری، بوت‌کمپ ملی تولید محتوای آموزشی با رویکردی مهارت‌محور طراحی شد تا زمینه توانمندسازی استادان و دانشجویان برای تولید مستقل و استاندارد محتوای آموزشی فراهم شود.

طراحی زنجیره مهارت‌محور برای تولید محتوای آموزشی

معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با اشاره به طراحی پنج کارگاه تخصصی در این بوت‌کمپ تصریح کرد: در تدوین سرفصل‌ها، اصول علمی طراحی آموزشی مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد یک زنجیره منسجم از تعیین اهداف یادگیری و سناریونویسی تا بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی، تولید و تدوین محتوای ویدئویی شکل بگیرد.

شعربافچی‌زاده ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر شناخت اصول طراحی آموزشی و اهداف یادگیری باشد. در غیر این صورت، این فناوری صرفاً به ابزاری برای تولید متن و تصویر بدون هدف آموزشی تبدیل می‌شود. بنابراین، هدف اصلی بوت‌کمپ، دستیابی به محصولی با ارزش علمی و آموزشی است، نه صرفاً تولید ویدئوهایی با ظاهر جذاب.

تبدیل آموزش آنلاین به تجربه‌ای تعاملی

وی با اشاره به مشارکت گسترده دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در این رویداد گفت: مدیریت آموزشی نزدیک به هزار شرکت‌کننده از ۴۹ دانشگاه، مستلزم طراحی سازوکارهایی فراتر از برگزاری یک وبینار و پخش زنده بود. به همین دلیل، دانشگاه با فعال‌سازی گروه‌های منتورینگ در بستر پیام‌رسان بله، تلاش کرد فضای تعاملی و پشتیبانی آموزشی را در کنار جلسات اصلی فراهم کند.

وی افزود: حضور متخصصان در گروه‌های آموزشی، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و هدایت شرکت‌کنندگان در مسیر تولید پروژه، از جمله اقداماتی بود که با هدف افزایش مشارکت و اثربخشی فرایند یادگیری پیش‌بینی شد.

معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، منتورینگ را یکی از ارکان اصلی این رویداد دانست و اظهار کرد: با توجه به تفاوت نیازهای استادان و دانشجویان، شبکه‌ای از منتورهای متخصص برای همراهی با شرکت‌کنندگان سازماندهی شد تا ضمن راهنمایی فنی، اعتبار علمی محتوای تولیدشده نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین ارزیابی عملکرد منتورها از طریق نظرسنجی، با هدف شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های بهبود در دوره‌های آینده دنبال می‌شود.

داوری آثار؛ فرصتی برای شناسایی نیازهای آموزشی کشور

شعربافچی‌زاده با اشاره به فرایند ارزیابی آثار شرکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: آثار بر اساس پنج محور طراحی، محتوا، ارزش آموزشی، کیفیت فنی و خلاقیت مورد بررسی قرار می‌گیرند. این ارزیابی علاوه بر شناسایی آثار برتر، امکان شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و نیازهای مهارتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را فراهم می‌کند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده وجود آثار حرفه‌ای و باکیفیت در کنار نمونه‌هایی است که ضرورت آموزش بیشتر در زمینه‌هایی مانند کیفیت صدا، تدوین و بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی را آشکار می‌کنند. این یافته‌ها می‌توانند مبنای طراحی کارگاه‌های تخصصی و پیشرفته‌تر در آینده باشند.

تشکیل بانک متخصصان کشوری و توسعه آموزش‌های پیشرفته

معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با تأکید بر اینکه بوت‌کمپ ملی تولید محتوای آموزشی نقطه پایانی فعالیت‌های این دانشگاه در این حوزه نیست، از برنامه‌ریزی برای تداوم مسیر توانمندسازی شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت: برای افراد برگزیده و منتخب، کارگاه‌های تخصصی پیشرفته‌تر از جمله در حوزه شبیه‌سازی و واقعیت مجازی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف راهبردی ما، سازماندهی ظرفیت‌های انسانی شناسایی‌شده در قالب بانک متخصصان کشوری و شکل‌دهی تیم‌های تخصصی برای تولید محتواهای راهبردی مورد نیاز نظام سلامت است. این رویکرد می‌تواند زمینه همکاری مؤثرتر میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و بهره‌گیری از توان تخصصی استادان، دانشجویان و فعالان این حوزه را فراهم کند.

حرکت به سوی مرجعیت در آموزش دیجیتال علوم پزشکی

دکتر شعربافچی‌زاده در تبیین جایگاه این رویداد در مأموریت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند اظهار کرد: هدف ما صرفاً برگزاری یک رویداد آموزشی نیست، بلکه ایجاد زیست‌بومی متشکل از زیرساخت، استانداردهای آموزشی و شبکه انسانی متخصص است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند در مسیر تولید محتوای هوشمند و توسعه آموزش دیجیتال از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

وی با قدردانی از مشارکت استادان، دانشجویان و منتورهای این رویداد تأکید کرد: آینده آموزش پزشکی با فعالیت‌های منفرد و جزیره‌ای ساخته نمی‌شود. باید بستری فراهم شود که استادان و دانشجویان در کنار یکدیگر یاد بگیرند، تجربه کنند و به تولید محتوای آموزشی بپردازند. دانشگاه علوم پزشکی هوشمند این مسیر را با هدف ارتقای کیفیت آموزش و توسعه همکاری‌های ملی دنبال می‌کند.