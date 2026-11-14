به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جوانمردی عصر شنبه در نشست با اعضای هیئت اندیشه‌ورز و جمعی از فعالان دانشگاهی و متخصصان حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، توسعه متوازن شهرستان را نیازمند شناخت دقیق مسائل اجتماعی و اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و بومی دانست.

وی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: توجه به مناطق کمتر برخوردار و کاهش فاصله توسعه‌ای میان مناطق مختلف از رویکردهای مورد تأکید رئیس‌جمهور است و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های شهرستان نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار قروه فقر روستایی، شکاف درآمدی و پایین بودن سطح درآمد زنان روستایی را از جمله چالش‌های مهم این شهرستان برشمرد و افزود: برای رفع این مشکلات باید ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت واقعی از شرایط منطقه باشد.

جوانمردی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی عنوان کرد: نمی‌توان چنین آسیب‌هایی را صرفاً به عوامل فردی نسبت داد، بلکه باید زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر بروز این مسائل نیز شناسایی شود تا راهکارهای پیشگیرانه و اثربخش ارائه شود.

وی پیشنهاد کرد: ۱۰ مسئله اصلی و اولویت‌دار شهرستان در قالب یک بانک اطلاعاتی مشخص شود و گفت: دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید در این مسیر نقش فعال‌تری ایفا کنند و ظرفیت پایان‌نامه‌های دانشجویی و فعالیت‌های پژوهشی برای ارائه راهکارهای کاربردی و حل مسائل شهرستان به کار گرفته شود.

ضرورت پیوند ظرفیت‌های علمی و اقتصادی در مسیر توسعه قروه

فرماندار قروه تشکیل کانون توسعه شهرستان را یکی از ضرورت‌های اساسی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: این مجموعه با حضور دانشگاهیان، بخش خصوصی، کارآفرینان و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه هم‌افزایی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه‌های متناسب با نیازهای منطقه را فراهم کند.

جوانمردی تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی را نیز از الزامات توسعه اجتماعی عنوان کرد و افزود: توانمندسازی این نهادها و تقویت مجموعه‌های میانجی از برنامه‌های مورد تأکید است و فرمانداری از اقدامات مؤثر در این زمینه حمایت می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های گردشگری قروه اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن شهرستان در مسیرهای گردشگری استان، فرصت مناسبی برای رونق این بخش فراهم کرده است، اما بهره‌برداری از این ظرفیت به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم شدن مقدمات لازم نیاز دارد.

توسعه صنایع تبدیلی راهکار افزایش ارزش افزوده تولیدات شهرستان

فرماندار قروه با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اظهار کرد: بخشی از محصولات و تولیدات شهرستان در حوزه کشاورزی، لبنیات، سنگ و فلزات ارزشمند بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از منطقه خارج می‌شود که این روند باید با سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی اصلاح شود.

وی اضافه کرد: فرآوری محصولات تولیدی در داخل شهرستان علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی تولیدات، می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی و ماندگاری بیشتر درآمد و ثروت در منطقه را فراهم کند.

جوانمردی ظرفیت‌های کشاورزی قروه در تولید گندم و سیب‌زمینی، دامپروری، تولید شیر و گوشت، پرورش طیور و آبزی‌پروری را از فرصت‌های مهم اقتصادی شهرستان دانست و بیان کرد: با برنامه‌ریزی علمی و مشارکت فعالان بومی می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌هایی پایدار برای ایجاد درآمد و بهبود معیشت مردم تبدیل کرد.

وی در پایان از افزایش رقم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای شهرستان خبر داد و بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاران و هدایت منابع به سمت طرح‌های اشتغال‌زا و مولد تأکید کرد.