به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی پیش از ظهر سه شنبه در دومین همایش امنیت محلهمحور شهرستان قروه که با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان انتظامی و بسیج برگزار شد، بر اهمیت امنیت فرهنگی و لزوم توجه ویژه به این منطقه در راستای توسعه و ارتقای زیرساختهای اجتماعی و امنیتی تأکید کرد.
فرماندار قروه در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه مهم شهرستان قروه در اقتصاد و امنیت استان کردستان، اظهار کرد: شهرستان قروه بهعنوان شریان اقتصادی استان، از ظرفیتهای بینظیری برخوردار است و مردم این دیار همواره در عرصههای مختلف درخشیدهاند، اما امروز از ظرفیتهای اقتصادی شهرستان صحبت نمیکنم، چراکه درک عمیق از وضعیت اقتصادی و فرهنگی قروه بر عهده شماست.
وی با یادآوری دوران دفاع مقدس و جانفشانیهای مردم این شهرستان در جبهههای جنگ، افزود: قروه بیش از ۵۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس داشته است و علاوه بر این، ۱۵۰۰ جانباز، ۶۲ آزاده و ۶۰ هزار نفر بسیجی در این شهرستان زندگی میکنند که همواره در خط مقدم دفاع از میهن بودند.
وی همچنین از حضور بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه و حمایتهای نیروهای انتظامی در آن دوران تقدیر کرد و ادامه داد: نیروی انتظامی در این شهرستان همیشه با عملکرد مثبت و درک وضعیت امنیتی شهرستان، در ایجاد نظم و امنیت نقش بیبدیلی داشته است و این تلاشها در ایجاد امنیت محلهمحور، که امروز در این همایش مطرح میشود، ادامه دارد.
ضرورت توجه بیشتر به شهرستان قروه در برنامههای دولت
فرماندار قروه در ادامه سخنان خود به کمبود زیرساختهای این شهرستان اشاره کرد و از مسئولان خواست که به قروه نگاه ویژهتری داشته باشند.
وی گفت: این شهرستان بهرغم ظرفیتهای عظیم انسانی و اجتماعیاش، در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما در مقایسه با بسیاری از شهرستانهای استان، امکانات کمتری داریم و برخی نقاط امنیتی و زیرساختی مغفول ماندهاند.
وی افزود: با این حال، قروه امروز نسبت به گذشته پیشرفتهای قابل توجهی داشته است و مردم این شهرستان با قناعت و تلاشهای بیوقفه خود در راستای توسعه پایدار گام برداشتهاند، ما باید از ظرفیتهای نیروی انتظامی، سپاه و بسیج برای تقویت زیرساختهای اجتماعی و امنیتی این شهرستان بهرهبرداری کنیم.
جوانمردی همچنین به برخی از برنامههای فرهنگی و امنیتی در شهرستان اشاره کرد و گفت: ما به دنبال برنامههایی هستیم که سالها مورد بیمهری قرار گرفتهاند، در بحث امنیت، ما نیاز به کار نرمافزاری و فرهنگی داریم، بهویژه در زمینه تقویت فرهنگ مشارکت مردمی در ایجاد امنیت و برقراری نظم در محلات.
فرماندار قروه تأکید کرد: در این شهرستان، همه مسئولان باید برای ارتقای امنیت بهویژه در محلهها تلاش کنند و با همافزایی و همکاری نیروهای انتظامی و بسیج، گامهای مؤثری در پیشرفت امنیت بردارند.
وی با تأکید بر نقش بسیج در امنیت شهرستان گفت: بسیجیان قروه همواره در دوران جنگ تحمیلی در خط مقدم حضور داشتند و امروز نیز در تأمین امنیت محلهمحور نقش بسزایی ایفا میکنند و این نیروهای مردمی باید در کنار نیروی انتظامی برای رفع تهدیدات اجتماعی و امنیتی تلاش کنند.
فرماندار قروه همچنین از افزایش همکاریها بین دستگاههای مختلف برای ارائه خدمات بهتر به مردم خبر داد و افزود: نیازمند همکاری بیشتر بین نهادهای دولتی، نظامی و مردمی هستیم تا به شکوفایی هرچه بیشتر شهرستان دست یابیم.
نظر شما