حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور جاده دست‌عباس به مورموری، سرنشینان این خودرو مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، پنج تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

محمدی‌مقدم تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و روند امدادرسانی با هماهنگی سایر دستگاه‌های امدادی در محل حادثه ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر ایلام خاطرنشان کرد: محورهای کوهستانی و پرتردد استان، به‌ویژه مسیرهای ارتباطی بخش مورموری، از نقاط حادثه‌خیز محسوب می‌شوند و رعایت سرعت مطمئنه و توجه به وضعیت جاده، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادثی دارد.

وی در پایان از رانندگان خواست در تردد از محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، احتیاط کامل داشته باشند و در صورت بروز حادثه، سریعاً با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند تا تیم‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شوند.