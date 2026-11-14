به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در دیدار با مدیرعامل و جمعی از مسئولان حوزه بانکی اظهار کرد: بانک‌های تخصصی باید از رویکرد سنتی و انفعالی در پرداخت تسهیلات فاصله بگیرند و با شناخت ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، به سمت بانکداری فعال، تخصصی و هوشمند حرکت کنند.

وی با اشاره به شیوه رایج پرداخت تسهیلات در نظام بانکی کشور افزود: در الگوی فعلی، معمولاً متقاضی طرح خود را به بانک ارائه می‌کند و پس از بررسی شرایط، درباره پرداخت تسهیلات تصمیم‌گیری می‌شود؛ در حالی که بانکداری فعال و تخصصی نباید صرفاً منتظر مراجعه متقاضیان بماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: بانک‌ها باید با شناسایی فرصت‌های اقتصادی، طراحی پروژه‌های متناسب با ظرفیت‌های موجود و هدایت منابع مالی به سمت نیازهای واقعی اقتصاد، در مسیر رونق تولید نقش‌آفرینی کنند.

صفایی بوشهری با تأکید بر لزوم هدفمند شدن تسهیلات بانکی بیان کرد: منابع مالی باید به‌گونه‌ای هدایت شود که علاوه بر پشتیبانی از واحدهای کوچک تولیدی، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌های بزرگ و زنجیره‌های تخصصی تولید و فرآوری نیز فراهم شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: تحول در نظام تأمین مالی کشاورزی مستلزم عبور از تسهیلات‌دهی صرف و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری هوشمندانه است تا منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور و مناطق مختلف به کار گرفته شود.