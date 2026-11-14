به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد مهربان شنبه شب به همراه هیئتی از ستاد کل نیروهای مسلح، ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی و جمعی از فرماندهان ارتش با خانواده شهید بالیده از شهدای هرمز دیدار و از آنان تجلیل کرد.

سردار مهربان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بالیده و دیگر شهدای هرمز، خانواده‌های شهدا را چشم و چراغ ملت دانست و بر ضرورت حفظ حرمت و تکریم آنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شهادت مرگ تاجرانه‌ای است که خداوند نصیب هر کسی نمی‌کند، اظهار کرد: شهدا با انتخاب مسیر حق و ایستادگی در راه دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی به جایگاهی دست یافتند که مایه افتخار ملت ایران است و خانواده‌های آنان نیز در این مسیر سهمی بزرگ و ستودنی دارند.

جانشین معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به توفیق دیدار با خانواده شهید بالیده گفت: حضور در خانه شما نعمتی است که خداوند نصیب ما کرده و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و بهره‌مندی از معنویت خانواده‌های آنان است.

مهربان با اشاره به جایگاه مادران شهدا افزود: مادران شهدا با صبر، ایثار و تربیت فرزندانی مؤمن و فداکار، جایگاهی والا در پیشگاه خداوند و نزد ملت دارند.

وی مادران شهدا را ستون‌های معنوی خانواده و پرچم‌داران صبر و استقامت توصیف کرد و گفت: فداکاری این مادران کمتر از ایثار فرزندانشان نیست و تکریم و احترام آنان باید همواره مورد توجه قرار گیرد.