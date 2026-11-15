خبرگزاری مهر - گروه دین، حوزه، اندیشه؛ مهدیس میرزائی اعتمادی: تاریخ زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)، به‌ویژه حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، از جمله موضوعاتی است که همواره محل بحث و مناقشه میان پژوهشگران تاریخ اسلام و عالمان مذاهب اسلامی بوده است. ماجرای فدک، چگونگی مواجهه با مطالبه حضرت، حوادث مربوط به خانه ایشان، چرایی دفن شبانه و ماهیت موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی دختر پیامبر(ص)، هر یک با روایت‌ها و برداشت‌های متفاوتی بازگو شده‌اند. در کنار اختلاف‌نظرهای تاریخی و کلامی، طرح برخی شبهات در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز بر ضرورت بازخوانی مستند این مقطع از تاریخ اسلام افزوده است؛ به‌ویژه آنکه گاه تمرکز بر جنبه‌های عاطفی و سوگوارانه زندگی حضرت، مجال کمتری برای پرداختن به چرایی اعتراض‌ها، استدلال‌ها و کنشگری اجتماعی ایشان باقی گذاشته است.

در چنین فضایی، بازخوانی زندگی حضرت زهرا(س) صرفاً با تکرار روایت‌های شناخته‌شده پیش نمی‌رود؛ بلکه نیازمند بررسی منابع تاریخی، سنجش روایت‌های مختلف و تفکیک گزارش‌های مستند از تحلیل‌ها و داوری‌های اعتقادی است. سید مصطفی موسوی، متخصص و مدرس حوزه کلام اسلامی و امامت‌پژوهی و دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه قم، از جمله پژوهشگرانی است که در این زمینه به تحقیق و تألیف پرداخته است. او پیش‌تر در تحقیق و تدوین کتاب «عاشورا و آشوب‌ها» با موضوع بررسی شبهات عاشورا مشارکت داشته و در کتاب «حماسه فاطمی» که سال ۱۴۰۲ از سوی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده، سراغ بازخوانی ابعاد کمتر مورد توجه قرارگرفته از حیات حضرت زهرا(س) رفته است.

«حماسه فاطمی» در چهار فصل، با بررسی جایگاه اجتماعی زن در صدر اسلام و کنشگری حضرت زهرا (س)، دادخواهی ایشان در ماجرای فدک، گزارش‌های تاریخی مربوط به حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) و پاسخ به شبهات مطرح‌شده درباره زندگی و مواضع حضرت، تلاش می‌کند تصویری پیوسته از بیدارگری و پاسداری ایشان از امامت ارائه دهد. در این اثر، خطبه و احتجاج‌های حضرت، پیگیری حقوقی فدک، استمرار اعتراض‌ها و دفن شبانه، نه رخدادهایی جدا از یکدیگر، بلکه اجزای مرتبط یک موضع‌گیری تاریخی و اعتقادی بررسی شده‌اند.

با توجه به اهمیت این مباحث و ضرورت بررسی روش پژوهش در مواجهه با روایت‌های متفاوت و شبهات معاصر، با سید مصطفی موسوی درباره رویکرد کتاب «حماسه فاطمی»، مبانی تاریخی و تحلیلی آن و تصویری که این اثر از نقش اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا(س) ترسیم می‌کند، گفت‌وگو کرده‌ایم.

در بسیاری از آثار مربوط به حضرت زهرا(س)، تمرکز اصلی بر فضائل، کرامات و مصائب ایشان است. شما در «حماسه فاطمی» بر نقش اجتماعی و سیاسی حضرت تأکید کرده‌اید. چه خلأیی در پژوهش‌های پیشین احساس کردید که به این نتیجه رسیدید باید زندگی حضرت را از منظر کنشگری سیاسی و اجتماعی بازخوانی کرد؟ آیا روایت‌های رایج، ناخواسته وجه مطالبه‌گر و معترض شخصیت ایشان را به حاشیه برده‌اند؟

به نظرم مسئله این نیست که در آثار پیشین به فضایل و مصائب حضرت زهرا(س) پرداخته شده؛ این موضوعات بخش جدایی‌ناپذیر شناخت ایشان است. مسئله آن است که اگر شخصیت حضرت را صرفاً در قاب مصیبت و عاطفه ببینیم، ممکن است علت تاریخی آن مصائب و هدف موضع‌گیری‌های ایشان به حاشیه برود. پرسش اصلی ما این بود که حضرت فاطمه(س) در فاصله کوتاه پس از رحلت پیامبر(ص) برای چه چیزی وارد میدان شد و چرا با وجود فشارها از موضع خود عقب ننشست؟

در فصل نخست کتاب، به جای اکتفا به توصیف مظلومیت، مجموعه‌ای از کنش‌های اجتماعی ایشان را بررسی کرده‌ایم: سخنرانی در مسجدالنبی، احتجاج با جریان حاکم، گفت‌وگو با زنان مدینه و، بر اساس برخی گزارش‌ها، مراجعه به خانه‌های مهاجران و انصار برای یادآوری جایگاه امیرالمؤمنین(ع). برای مثال، در صفحات ۳۰ و ۳۱ توضیح می‌دهیم که حضرت در خطبه و گفت‌وگو با جامعه، هم به رفتار تصمیم‌گیران اعتراض می‌کند و هم سکوت ناظران را به پرسش می‌کشد. این رفتار صرفاً بیان اندوه یک دختر در فراق پدر نیست؛ از منظر پژوهش ما، کنشی آگاهانه در دفاع از امامت و مسئولیت اجتماعی جامعه مسلمان است.

این نگاه برای فعالیت‌های رسانه‌ای ما در شبکه جهانی ولایت نیز اهمیت دارد. وقتی برخی رسانه‌های وهابی یا معاند می‌کوشند یک واقعه را از زمینه تاریخی و اعتقادی آن جدا کنند و با طرح شبهه، برداشت مخاطب را تغییر دهند، وظیفه ما صرفاً پاسخ احساسی نیست. باید متن گزارش‌ها، زمینه تاریخی و نسبت آن‌ها با مسئله امامت را برای مردم روشن کنیم. «حماسه فاطمی» تلاشی برای پیوند همین نگاه پژوهشی با نیاز واقعی مخاطب رسانه است.

در کتاب، نقش حضرت زهرا(س) در دو محور «بیدارگری» و «پاسداری» صورت‌بندی شده است. این تقسیم‌بندی بر اساس چه مبنای تاریخی و تحلیلی شکل گرفته است؟ آیا می‌توان برای هر یک از این دو مفهوم، نمونه‌ای مشخص از رفتار یا موضع‌گیری حضرت ارائه کرد که نشان دهد با دو راهبرد متفاوت مواجه هستیم؟

تعبیر «بیدارگری» و «پاسداری» از بررسی مجموع رفتارهای حضرت در کتاب به دست آمده است. مقصود از بیدارگری، فعالیت‌های تبیینی و اقناعی ایشان برای آگاه ساختن جامعه است؛ یعنی سخن گفتن، احتجاج کردن، پرسش مطرح کردن و متوجه ساختن مردم به پیامدهای رخدادهای پس از رحلت رسول خدا(ص). پاسداری، جنبه عملی همین مسئولیت است: ایستادگی در برابر آنچه حضرت نقض حق می‌دانست، مطالبه حقوق و دفاع عملی از جایگاه امامت.

نمونه روشن بیدارگری، خطبه حضرت در مسجدالنبی است. در صفحات ۳۰ و ۳۱ کتاب نشان داده‌ایم که ایشان در گفتار خود صرفاً حق شخصی را مطالبه نمی‌کند، بلکه مخاطبان را با این پرسش روبه‌رو می‌سازد که چرا از سفارش‌های پیامبر(ص) درباره اهل‌بیت(ع) فاصله گرفته‌اند. همچنین گزارش مراجعه شبانه به خانه برخی مهاجران و انصار، که در همان بخش آمده، از تلاشی برای آگاه‌سازی افراد اثرگذار حکایت دارد؛ البته این گزارش‌ها باید با توجه به منابع و اختلاف نقل‌ها خوانده شوند.

نمونه پاسداری، پیگیری حقوقی فدک و ایستادگی در برابر فشار برای تثبیت وضعیت سیاسی جدید است. در صفحات ۵۳ تا ۶۱، شکل‌های مختلف دادخواهی و استدلال‌های حقوقی و قرآنی حضرت بررسی شده است. بنابراین این دو عنوان، دو فعالیت بی‌ارتباط نیستند: بیدارگری، تبیین حقیقت برای جامعه است و پاسداری، پرداخت هزینه و عمل کردن بر اساس آن حقیقت. در جمع‌بندی کتاب، صفحات ۱۷۸ و ۱۷۹، همین پیوند میان روشنگری و مقاومت به‌عنوان محور حماسه فاطمی توضیح داده شده است.

شما ماجرای فدک را در پیوند با مسئله امامت بررسی کرده‌اید. پرسش این است که اگر فدک صرفاً یک مطالبه حقوقی و مالی نبود، چرا حضرت زهرا(س) استدلال‌های حقوقی و قرآنی را در مرکز احتجاج خود قرار دادند؟ چگونه می‌توان از متن این احتجاج‌ها به ابعاد سیاسی و اعتقادی مطالبه ایشان رسید، بدون آنکه معنای حقوقی و اقتصادی آن را نادیده بگیریم؟

دقیقاً اهمیت فدک در همین نکته است که نباید یک بُعد آن را به نفع بُعد دیگر حذف کرد. فدک یک مسئله واقعی حقوقی و اقتصادی بود و حضرت، مطابق گزارش‌های بررسی‌شده در کتاب، برای اثبات حق خود از استدلال حقوقی استفاده کرد. در عین حال، شیوه مواجهه با این مطالبه، پرسشی بزرگ‌تر درباره جایگاه اهل‌بیت(ع)، اعتبار سخن آنان و نسبت تصمیم سیاسی با ضوابط شرعی ایجاد می‌کرد.

برای ملموس شدن بحث، در فصل دوم کتاب دو مسیر مطالبه را از هم تفکیک کرده‌ایم: نخست، فدک به‌عنوان «هبه و نحله» یا بخشش پیامبر(ص)؛ و سپس استدلال به «ارث» در پی نپذیرفتن ادعای نخست. در صفحات ۵۳ تا ۵۹، درباره مسئله شاهد خواستن و جایگاه تصرف پیشین یا «ید» بحث می‌کنیم. در صفحات ۶۰ و ۶۱ نیز به آیات ارث اشاره شده است؛ از جمله «وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ» در سوره نمل، آیه ۱۶، و «یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبِ» در سوره مریم، آیه ۶. البته درباره دلالت این آیات و روایت «لا نورث» میان عالمان مذاهب دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و کتاب از منظر استدلال امامیه به نقد آن‌ها می‌پردازد.

به نظرم این نمونه نشان می‌دهد حضرت نمی‌خواست مطالبه خود را با یک شعار سیاسی پیش ببرد؛ با زبان قرآن و حقوق سخن گفت تا اصلِ حق‌خواهی قابل ارزیابی باشد. از سوی دیگر، در صفحات ۸۳ و ۸۴ توضیح داده‌ایم که مطالبه فدک با زهد حضرت تعارض ندارد؛ بی‌اعتنایی به مال دنیا با سکوت در برابر تضییع حق یکسان نیست. از منظر ما، فدک هم دعوای حقوقی بود و هم عرصه‌ای که مشروعیت رفتار حاکمیت در برابر اهل‌بیت به محک گذاشته شد.

یکی از ادعاهای مهم کتاب، استفاده از منابع شیعه و اهل‌سنت است. هنگام مواجهه با روایت‌های متفاوت یا متعارض درباره حوادث پس از رحلت پیامبر(ص)، چه معیاری برای ارزیابی اعتبار گزارش‌ها در نظر گرفته‌اید؟ آیا در جریان پژوهش به روایاتی برخورد کردید که با روایت مشهور در سنت مذهبی شما همخوانی نداشته باشند؟ در چنین مواردی چگونه به جمع‌بندی رسیده‌اید؟

مراجعه به منابع شیعه و اهل‌سنت برای ما صرفاً جمع کردن تعداد بیشتری روایت نبود. در منازعات تاریخی و کلامی، لازم است نخست روشن کنیم هر منبع دقیقاً چه چیزی را گزارش کرده است، گزارش در چه زمانی ثبت شده، از چه راویانی نقل شده و آیا گزارش‌های هم‌موضوع واقعاً یک ادعا را اثبات می‌کنند یا درباره مراحل متفاوت یک واقعه سخن می‌گویند. همچنین باید بین متن روایت و نتیجه‌ای که پژوهشگر از آن می‌گیرد، فاصله تحلیلی قائل شد.

برای نمونه، در صفحات ۹۰ تا ۹۵ کتاب، گزارش‌های مربوط به خانه حضرت زهرا(س) یک‌دست معرفی نشده‌اند. گزارش ابن‌ابی‌شیبه در صفحه ۹۱ ناظر به اصل تهدید به آتش زدن است؛ نقل بالذری در صفحه ۹۲، از همراه داشتن آتش و مقدمات تهدید سخن می‌گوید؛ و گزارش‌های مربوط به وقوع احراق یا سقط جنین در صفحات بعد بررسی می‌شوند. بنابراین نمی‌توان بدون توضیح، هر چهار سطح را به یک روایت واحد نسبت داد. حتی درباره انتساب کتاب «الإمامة والسیاسة» به ابن‌قتیبه، در پاورقی صفحه ۹۲ تصریح شده که این انتساب محل تأمل جدی است. این احتیاط برای یک پژوهش مستند ضروری است.

بله، گزارش‌هایی نیز وجود دارد که با روایت پذیرفته‌شده در سنت امامیه سازگار نیست؛ برای مثال، بعضی نقل‌ها مدعی‌اند ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا(س) نماز خوانده است. ما در صفحات ۱۵۲ تا ۱۶۰ این گزارش‌ها را جداگانه طرح و نقد کرده‌ایم و آن‌ها را با گزارش صحیح بخاری درباره دفن شبانه و نماز خواندن امیرالمؤمنین(ع) مقایسه کرده‌ایم. مقصودم این نیست که تمام اختلاف‌های تاریخی با یک ارجاع پایان می‌یابد؛ مقصود این است که مواجهه علمی باید بر پایه متن، سند، مقایسه نقل‌ها و شفافیت در نتیجه‌گیری باشد، نه صرفاً موافقت یا مخالفت یک گزارش با باور اولیه پژوهشگر.

در بررسی حوادثی مانند هجوم به خانه حضرت زهرا(س)، سقط جنین و دفن شبانه، گاهی مرز میان گزارش تاریخی، تحلیل کلامی و باور اعتقادی چندان روشن نیست. در تدوین این کتاب چگونه این سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرده‌اید؟ آیا خواننده می‌تواند تشخیص دهد کدام گزاره مستقیماً مستند به یک گزارش تاریخی است و کدام‌یک حاصل تحلیل و استنباط پژوهشگران؟

این پرسش کاملاً به‌جا است؛ زیرا در چنین موضوعات حساسی، اگر گزارش تاریخی و داوری اعتقادی با هم خلط شوند، مخاطب نمی‌تواند قوت استدلال را ارزیابی کند. من سه سطح را از هم جدا می‌کنم: نخست، اینکه یک منبع چه رخدادی را گزارش کرده است؛ دوم، اینکه این گزارش در مقایسه با دیگر نقل‌ها چه میزان قابلیت اتکا دارد؛ و سوم، اینکه براساس مجموعه شواهد، چه تحلیل تاریخی یا کلامی می‌توان ارائه کرد.

مثلاً در بحث هجوم، در کتاب چهار دسته گزارش را معرفی کرده‌ایم: تهدید به آتش زدن، فراهم کردن مقدمات احراق، گزارش ورود یا تعرض به خانه، و گزارش‌های مربوط به سقط حضرت محسن(ع). این دسته‌بندی در صفحه ۹۰ آمده است. سپس در صفحات ۹۱ و ۹۲، نقل ابن‌ابی‌شیبه و بالذری به‌عنوان شاهدهای مربوط به دو مرحله نخست ذکر می‌شوند. در صفحات ۹۶ تا ۱۰۲، به گزارش‌های مربوط به مراحل بعد و اختلاف منابع پرداخته‌ایم. اینها از نظر نوع ادعا و کیفیت مستندات در یک سطح نیستند و نباید همه را با یک عبارت کلی نقل کرد.

در موضوع دفن شبانه نیز نخست گزارش واقعه را مطرح می‌کنیم؛ برای نمونه، نقل صحیح بخاری در صفحه ۱۲۰ کتاب که می‌گوید حضرت علی(ع) پیکر حضرت را شبانه دفن کرد و ابوبکر را آگاه نساخت. سپس برای توضیح چرایی این تصمیم، روایت‌های مربوط به نارضایتی حضرت و وصیت ایشان را کنار آن می‌گذاریم. تعبیر «پیام سیاسی دفن شبانه» حاصل تفسیر این مجموعه شواهد است، نه جمله‌ای که لزوماً به همین صورت در همه منابع آمده باشد. طبیعی است که خواننده نیز حق دارد این تفکیک را ببیند و درباره هر نتیجه پرسش کند.

یکی از موضوعات قابل تأمل در حیات اجتماعی حضرت زهرا(س)، استمرار اعتراض و موضع‌گیری ایشان پس از تحولات سیاسی صدر اسلام است. در کتاب چگونه چرایی این استمرار را تحلیل کرده‌اید؟ آیا می‌توان گفت حضرت با مجموعه‌ای از رفتارها و مواضع حساب‌شده، تلاش داشتند اجازه ندهند یک اختلاف سیاسی به‌عنوان واقعیتی پذیرفته‌شده و فراموش‌شده در جامعه اسلامی تثبیت شود؟

اگر مواضع حضرت را جداگانه ببینیم، ممکن است هر کدام را واکنشی مقطعی تلقی کنیم؛ اما کنار هم قرار دادن آن‌ها نشان می‌دهد که با یک روند مواجهیم. در این روند، حضرت از گفت‌وگوی عمومی و احتجاج در مسجد آغاز می‌کند، مطالبه حقوقی را پی می‌گیرد، درباره جایگاه امیرالمؤمنین(ع) روشنگری می‌کند و، در تحلیل ما، حتی اندوه و نارضایتی خود را به شکلی معنادار در حافظه عمومی جامعه باقی می‌گذارد.

برای مثال، در صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۲ کتاب به پرسش «چرا حضرت زهرا(س) زیاد گریه می‌کرد؟» پرداخته‌ایم. روشن است که اندوه فقدان پیامبر(ص) واقعی و عمیق بود؛ اما کتاب با استناد به گزارش‌های مربوط به سخنان ایشان در برابر زنان مدینه، این احتمال را بررسی می‌کند که گریه حضرت فقط امر شخصی نبوده و وجه اجتماعی و اعتراضی نیز داشته است. در صفحه ۱۳۲ عبارت «فُقِدَ النَّبِیُّ وَظُلِمَ الْوَصِیُّ» نقل می‌شود؛ یعنی در کنار فقدان پیامبر، از ستمی که از نگاه حضرت بر وصی ایشان رفته سخن گفته می‌شود.

بنابراین، پاسخ من مثبت است: از منظر تحلیلی کتاب، استمرار این موضع‌گیری‌ها مانع از آن بود که مسئله جانشینی پیامبر(ص) صرفاً به یک اتفاق تمام‌شده اداری و سیاسی تقلیل یابد. البته درباره انگیزه درونی شخصیت‌های تاریخی باید با احتیاط سخن گفت. آنچه می‌توان نشان داد، تداوم و ارتباط رفتارهای نقل‌شده و پیامد اجتماعی آن‌هاست. حضرت از جایگاه خود برای زنده نگاه داشتن یک مسئله اساسی در وجدان دینی جامعه استفاده کرد.

دفن شبانه حضرت زهرا(س) و وصیت ایشان درباره چگونگی تشییع و تدفین، از موضوعات مهم تاریخ تشیع است. شما در کتاب چه تحلیلی از این تصمیم ارائه کرده‌اید؟ تا چه اندازه می‌توان این اقدام را واجد پیام اجتماعی و سیاسی دانست و برای تفسیر آن به چه شواهد تاریخی تکیه کرده‌اید؟

دفن شبانه از آن نمونه‌هایی است که خودِ رخداد تاریخی و تفسیر آن باید جدا بررسی شوند. در صفحات ۱۲۰ و ۱۲۱ کتاب، ابتدا شواهد تاریخی دفن شبانه طرح شده است. در گزارش صحیح بخاری، به نقل از عایشه، آمده که پس از رحلت حضرت فاطمه(س)، امیرالمؤمنین(ع) ایشان را شبانه دفن کرد و ابوبکر را باخبر نساخت. این گزارش به‌خودی‌خود مهم است؛ زیرا فقط بر منابع خاص شیعه تکیه ندارد.

در همان بخش، به نقل عبدالرزاق صنعانی و گزارش‌های مربوط به وصیت حضرت نیز اشاره می‌کنیم. از کنار هم گذاشتن این شواهد، کتاب به این تحلیل می‌رسد که نحوه تشییع و تدفین، با نارضایتی حضرت از رفتار سیاسی و حقوقی حاکمیت ارتباط داشته است. البته اینکه دقیقاً چه میزان از این تصمیم، پیام نمادین و سیاسی داشته، یک استنباط تاریخی است و باید به استدلال آن توجه کرد.

نکته مهم اینجاست که تدفین معمولاً فرصتی عمومی برای اظهار احترام و همراهی با یک شخصیت اجتماعی است؛ بنابراین تصمیم به دفن شبانه و مطلع نکردن برخی افراد، در فضای منازعه پس از رحلت پیامبر، نمی‌تواند بی‌ارتباط با روابط اجتماعی و سیاسی آن روز فهمیده شود. از نگاه من، این تصمیم در امتداد خطبه، مطالبه فدک و ابراز نارضایتی حضرت معنا پیدا می‌کند؛ یعنی نوعی ماندگار کردن پرسش تاریخی برای نسل‌های بعد: چه اتفاقی افتاد که دختر رسول خدا(ص) چنین تشییع و تدفینی داشت؟

بخش قابل توجهی از کتاب به پاسخ‌گویی به شبهات اختصاص دارد؛ از چرایی گریه‌های حضرت تا مسئله ولایت تکوینی و قهر با ابوبکر. با توجه به اینکه درباره بسیاری از این موضوعات آثار متعددی منتشر شده، وجه تمایز پاسخ‌های این کتاب چیست؟ آیا در این پژوهش به منشأ شکل‌گیری شبهات و زمینه تاریخی و فکری آن‌ها نیز پرداخته‌اید یا تمرکز اصلی بر پاسخ‌گویی به صورت‌بندی‌های موجود بوده است؟

بخش پاسخ‌گویی به شبهات دقیقاً از نیاز واقعی میدان رسانه شکل گرفته است. در شبکه جهانی ولایت با پرسش‌هایی مواجه هستیم که همیشه در قالب یک بحث دانشگاهی مطرح نمی‌شوند؛ گاهی یک ادعای چندثانیه‌ای در شبکه ماهواره‌ای یا فضای مجازی تکرار می‌شود و ذهن مخاطب را درگیر می‌کند. مأموریت شبکه ولایت از نگاه ما تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، دفاع علمی از مبانی اعتقادی تشیع و پاسخ مستند به شبهه‌افکنی رسانه‌های وهابی و معاند است. این مأموریت، تقابل با عموم اهل‌سنت نیست؛ بلکه نقد ادعاها و روش‌هایی است که علیه معارف شیعه مطرح می‌شود، با تکیه بر منابع مشترک و گفت‌وگوی علمی.

مثال روشن آن شبهه «خانه‌های مدینه در نداشتند» است. در صفحات ۱۶۰ تا ۱۶۴ کتاب توضیح داده‌ایم که این ادعا در سال‌های اخیر در رسانه‌های وهابی فارسی‌زبان مطرح شده است. به‌جای بسنده کردن به انکار آن، شواهدی از آیه ۶۱ سوره نور و تعبیر «ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ»، روایت «سدّالابواب»، و گزارش‌هایی از طبرانی، بخاری، مسلم و احمد بن حنبل درباره وجود در و پرده بررسی شده است. این نمونه نشان می‌دهد چگونه می‌توان یک شبهه رسانه‌ایِ ظاهراً ساده را به یک مسئله قابل سنجش تاریخی تبدیل کرد.

مثال دیگر، شبهه «قهر بیش از سه روز» است. در صفحات ۱۴۹ تا ۱۵۲ توضیح داده‌ایم که روایت منع قهر باید با بحث عذر شرعی و زمینه اختلاف حقوقی فهمیده شود. همچنین در صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۲، گریه‌های حضرت را صرفاً به روایت عاطفیِ فقدان پیامبر محدود نکرده‌ایم و کارکرد اجتماعی آن را بررسی کرده‌ایم. در مجموع، تلاش ما این بوده که هم صورت‌بندی و پیشینه رسانه‌ای برخی شبهات روشن شود، هم پاسخ‌ها از حالت شعار خارج شوند و برای مخاطب قابل مراجعه و بررسی باشند.

کتاب از بررسی جایگاه زن در دوران جاهلیت و تحول آن در اسلام آغاز می‌کند و سپس به نقش اجتماعی حضرت زهرا(س) می‌رسد. آیا حضور اعتراضی و مطالبه‌گرانه حضرت در عرصه عمومی را می‌توان الگویی برای فهم نسبت زن مسلمان با قدرت، حق‌خواهی و مسئولیت اجتماعی دانست؟ در این صورت، چه تفاوتی میان این الگو و برداشت‌های محدودکننده از حضور اجتماعی زنان وجود دارد؟

به باور من، زندگی حضرت زهرا(س) یکی از مهم‌ترین شواهد تاریخی برای درک جایگاه اجتماعی زن مسلمان است. نکته این نیست که زن مسلمان باید همیشه در عرصه منازعه سیاسی باشد؛ نکته این است که وقتی حق، عدالت و مسئولیت اجتماعی اقتضا کند، جنسیت مانع سخن گفتن، استدلال کردن و مطالبه حق نیست. حضرت در عین حفظ شخصیت دینی و خانوادگی خود، در مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای جامعه اسلامی موضع روشن داشت.

به همین دلیل، فصل نخست کتاب را با بحث تحول جایگاه زنان از دوران جاهلیت به عصر اسلام آغاز کرده‌ایم. در صفحات ۲۱ تا ۲۹ به این زمینه پرداخته‌ایم و از صفحه ۲۹ به بعد، حضور اجتماعی حضرت زهرا(س) را بررسی کرده‌ایم. برای مثال، حضور و سخنرانی در مسجدالنبی، احتجاج با حاکمان، گفت‌وگو با زنان مدینه و پیگیری حقوقی فدک، همگی نشان می‌دهند که حضرت تنها تماشاگر رخدادهای جامعه نبود. به‌ویژه در فصل دوم، مطالبه فدک نمونه‌ای روشن از بهره‌گیری یک زن از استدلال حقوقی و قرآنی در دفاع از حق خویش است.

بنابراین باید میان «حفظ عفاف و کرامت» و «حذف زن از مسئولیت اجتماعی» تفاوت گذاشت. از منظر این پژوهش، حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که دینداری و حضور مؤثر اجتماعی در تعارض ذاتی با یکدیگر نیستند. البته الگوگیری از ایشان به معنای نادیده گرفتن تفاوت شرایط تاریخی و اجتماعی امروز نیست؛ بلکه به معنای فهم یک اصل پایدار است: آگاهی، حق‌طلبی و مسئولیت‌پذیری، وظیفه‌ای انسانی است و به مردان اختصاص ندارد.

با توجه به انتشار آثار متعدد درباره زندگی حضرت زهرا(س)، تاریخ صدر اسلام و ماجرای فدک، اگر بخواهید مهم‌ترین دستاورد علمی «حماسه فاطمی» را مشخص کنید، به کدام بخش آن اشاره می‌کنید؟ آیا این کتاب به سند یا روایت تازه‌ای دست یافته، قرائت متفاوتی از گزارش‌های شناخته‌شده ارائه می‌دهد یا بیشتر در پی بازآرایی و تحلیل مجموعه‌ای از پژوهش‌های پیشین است؟ در واقع اگر بخواهید مهم‌ترین یافته یا وجه تمایز پژوهشی کتاب حماسه فاطمی را در مقایسه با آثار پیشین درباره زندگی و نقش حضرت زهرا(س) بیان کنید، به کدام بخش از پژوهش اشاره می‌کنید؟

اگر بخواهم دقیق سخن بگویم، ادعای اصلی ما کشف یک سند ناشناخته یا معرفی روایتی کاملاً جدید نیست. بسیاری از گزارش‌هایی که در «حماسه فاطمی» استفاده شده‌اند، پیش‌تر در آثار تاریخی و حدیثی آمده بودند. وجه تمایز پژوهش را بیشتر در «صورت‌بندی مسئله»، «پیوند دادن ابعاد مختلف رفتار حضرت» و «پاسخ‌گویی منظم به شبهات معاصر بر پایه منابع قابل مراجعه» می‌دانم.

در چهار فصل کتاب کوشیده‌ایم از جایگاه اجتماعی حضرت آغاز کنیم، سپس دادخواهی حقوقی فدک را توضیح دهیم، گزارش‌های مربوط به رنج‌ها و حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) را بررسی کنیم و در پایان به شبهات مشخص پاسخ دهیم. برای نمونه، خواننده در یک مسیر واحد می‌بیند که چرا خطبه و احتجاج، مطالبه فدک، ابراز نارضایتی و دفن شبانه را نمی‌توان از هم گسست؛ همین پیوستگی در صفحات ۱۷۷ تا ۱۸۰، در جمع‌بندی کتاب تصریح شده است.

اما یک وجه تمایز دیگر برای من بسیار مهم است؛ ارتباط مستقیم پژوهش با رسالت شبکه جهانی ولایت. شبکه ولایت صرفاً به پخش برنامه مذهبی محدود نیست؛ از مأموریت‌های اساسی آن، تبیین علمی مکتب اهل‌بیت(ع) و مقابله فکری و رسانه‌ای با شبهات و ادعاهای مطرح‌شده از سوی شبکه‌های وهابی و جریان‌های معاند است. تجربه این مواجهه نشان داد که پاسخ کوتاه رسانه‌ای، هرچند لازم است، کافی نیست؛ باید پشتوانه علمی ماندگار داشته باشد. برای مثال، بحث «در نداشتن خانه‌های مدینه» یا ادعای نماز خواندن ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا(س) را به صورت فصل‌بندی‌شده و مستند بررسی کرده‌ایم تا مخاطب بتواند فراتر از یک مناظره یا کلیپ، استدلال‌ها را مطالعه کند.

اگر بخواهم پیام نهایی کتاب را در یک جمله بیان کنم، می‌گویم «حماسه فاطمی» تلاشی است برای نشان دادن اینکه حضرت زهرا(س) فقط موضوع سوگواری تاریخ نیست، بلکه یکی از کنشگران تعیین‌کننده در دفاع از امامت، عدالت و آگاهی دینی جامعه اسلامی است؛ و دفاع از این حقیقت در روزگار ما، قبل از هر چیز به پژوهش مستند و تبیین دقیق نیاز دارد.