به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمد حسینی تختی هدف از بازدیدها را بررسی وضعیت عمومی سواحل، ارزیابی روند فرسایش و آب‌شستگی، شناسایی تغییرات و آسیب‌های احتمالی و بررسی وضعیت پایداری بخش‌های مختلف نوار ساحلی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به برخورداری استان هرمزگان از گستره وسیع نوار ساحلی و ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، اقتصادی و دریایی، این پایش‌ها با جدیت و اهتمام کارشناسان، حتی در شرایط خاص و محدودیت‌های موجود، ادامه داشته و نقش مهمی در صیانت، حفاظت و مدیریت اصولی سواحل استان ایفا می‌کند.

تختی گفت: همچنین کارشناسان این اداره مهندسی در راستای استمرار نظارت بر فعالیت‌های اجرایی و با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های موجود، بازدیدهای میدانی و تخصصی خود از طرح‌ها و تأسیسات دریایی در ساحل شمالی جزیره قشم را با جدیت دنبال می‌کنند.

‌به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛‌ این بازدیدها نیز با هدف ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌ها، بررسی انطباق عملیات اجرایی با مجوزهای صادرشده و نقشه‌های مصوب، نظارت بر کیفیت اجرای سازه‌ها و تأسیسات دریایی و اطمینان از رعایت الزامات و ضوابط فنی انجام می‌شود.

محمدحسینی تختی افزود: استمرار این بازدیدها، نشان‌دهنده عزم و اهتمام کارشناسان این اداره در انجام مسئولیت‌های تخصصی، صیانت از سواحل و تأسیسات دریایی و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و طرح‌های ساحلی و دریایی است.