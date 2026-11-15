به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر شنبه ۲۳ آبان‌ماه در جلسه آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد ملی و استراتژیک کشور با موضوع علم‌وفناوری که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و برخی از معاونین و مدیران این دستگاه‌ها برگزار شد، بر ضرورت همکاری مستمر و کاربردی دانشگاه و صنعت برای شناسایی و حل مشکلات و بحران‌های کشور تأکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای تقویت این همکاری باید نگاه موضوع‌محور داشته باشیم تا بتوانیم اتصال کارآمد با بازدهی بالا و مفید بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم، اظهار داشت: دانشگاه‌ها می‌توانند و باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان، متخصصان و کارشناسان خود برای حل مشکلات کشور وارد عرصه شوند و راهکار علمی ارائه دهند.

پزشکیان در همین راستا به اقدامات و تلاش‌های انجام شده در دانشگاه تهران در زمینه حل بحران آب در کشور اشاره کرد و افزود: دیگر دانشگاه‌های کشور نیز می‌توانند با همکاری بخش صنعت برای مسائل مهم کشور از جمله رفع کمبود انرژی برق و گاز با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، بادی و آبی کمک کرده و راهکار ارائه دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و مهارت در انجام کارها، تصریح کرد: باید فکر کنیم که برای موفقیت و غلبه بر مشکلات و ایستادن روی پای خودمان، چه مهارتی داشته باشیم و از آن مهارت و خلاقیت برای افزایش بهره‌وری چگونه استفاده کنیم، در این مسیر ابتدا باید بررسی کنیم که در کجا هستیم و می‌خواهیم با برنامه‌ریزی و تلاش به چه نقطه و جایگاهی برسیم.

پزشکیان با اعلام آمادگی دولت برای ارائه هرگونه کمک و همکاری به برقراری ارتباط موثر و مفید میان صنعت و دانشگاه با هدف کمک به حل مشکلات و بحران‌های کشور، گفت: می‌توانیم در این مسیر از تجربیات بین‌المللی و همچنین ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی استفاده کنیم.

در ابتدای جلسه بررسی و آسیب‌شناسی شاخص‌های محور علم‌وفناوری، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از وضعیت علم‌وفناوری و جایگاه ایران در شاخص‌های اصلی این حوزه در منطقه و جهان و همچنین وضعیت همکاری دانشگاه و بخش صنعت برای توسعه علمی و فناوری کشور و ارائه راهکار علمی و کمک به حل مشکلات کشور ارائه کردند.