به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به حضور مدال‌آوران اصفهانی در این جلسه اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شده است تا از جوانانی تقدیر کنیم که با تلاش، پشتکار و توانمندی خود، نام اصفهان و ایران را در عرصه‌های علمی و ورزشی پرآوازه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه موفقیت جوانان ایرانی در شرایط مختلف، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود، افزود: هر بار که جوانان و نخبگان این سرزمین در عرصه‌های بین‌المللی خوش می‌درخشند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درمی‌آورند، موجی از افتخار و امید در میان مردم، خانواده‌ها و جامعه ایجاد می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: جوانان امروز همان مسیر تلاش، ایثار و مسئولیت‌پذیری را ادامه می‌دهند که نسل جوان و حماسه‌آفرین سال‌های دفاع مقدس آغاز کرد؛ با این تفاوت که امروز این حضور در میدان‌های علمی، ورزشی، فناوری و عرصه‌های بین‌المللی جلوه‌های تازه‌ای پیدا کرده است.

نورصالحی تصریح کرد: جوانان اصفهانی و ایرانی با تکیه بر دانش، انگیزه، توانمندی و روحیه تلاش، نشان داده‌اند که محدودیت‌ها و دشواری‌ها نمی‌تواند مانع حرکت آنان به سمت قله‌های موفقیت شود.

از حماسه ۲۵ آبان تا درخشش نسل امروز

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، اظهار کرد: این روز یادآور یکی از ماندگارترین جلوه‌های ایثار و فداکاری مردم این شهر در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در سال ۱۳۶۱، نزدیک به ۳۷۰ شهید سرافراز اصفهانی بر روی دستان مردم این شهر تشییع شدند؛ حماسه‌ای که نه‌تنها در حافظه تاریخی اصفهان، بلکه در تاریخ کشور به‌عنوان جلوه‌ای ماندگار از ایثار، مقاومت و فداکاری ثبت شد.

وی ادامه داد: این حماسه به مدالی همیشگی بر تارک اصفهان تبدیل شده و نام این شهر را به‌عنوان شهری با پیشینه‌ای درخشان در ایثار و شهادت ماندگار کرده است.

نورصالحی با بیان اینکه اصفهان همواره در عرصه‌های مختلف برای کشور مایه خوشنامی بوده است، گفت: از دوران دفاع مقدس تا امروز، ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوانی از این شهر به کشور معرفی شده‌اند و جوانان اصفهانی در میدان‌های گوناگون، الگویی از تلاش و توانمندی برای دیگر جوانان بوده‌اند.

وی همچنین با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: مردم اصفهان در روزهای گذشته با حضور در مراسم‌های مختلف، ارادت خود را به خاندان اهل‌بیت (ع) نشان دادند و ایام فاطمیه را گرامی داشتند.

میدان‌داری مردم و نخبگان، تکلیف مسئولان را دوچندان می‌کند

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نقش مردم در حمایت از کشور و انقلاب گفت: مردم ایران در شرایط و مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در میدان حضور دارند و در دفاع از کشور و حمایت از نیروهای مسلح، نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: این روحیه همراهی و مسئولیت‌پذیری، ادامه همان فرهنگ ایثار و فداکاری است که نمونه‌ای برجسته از آن در حماسه ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ به نمایش گذاشته شد و امروز نیز در شکل‌ها و عرصه‌های مختلف ادامه دارد.

نورصالحی با اشاره به برنامه تشکیل زنجیره انسانی در اصفهان همزمان با سالگرد ۲۵ آبان گفت: مردم این شهر قرار است با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، جلوه دیگری از همبستگی و اتحاد خود را به نمایش بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: مردم اصفهان همواره در بزنگاه‌های مختلف به وظیفه خود عمل کرده‌اند و انتظار می‌رود این بار نیز با حضور و همراهی خود، حمایت از کشور و ارزش‌های انقلاب را به نمایش بگذارند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه این حضور مردمی و افتخارآفرینی نخبگان، مسئولیت مدیران را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: زمانی که مردم و جوانان با همه توان در میدان حاضر می‌شوند، وظیفه مسئولان نیز سنگین‌تر می‌شود و باید با خدمت صادقانه، مسئولانه و مؤثر، پاسخگوی این اعتماد و ظرفیت ارزشمند باشند.

وی ادامه داد: مردم و جوانان این سرزمین شایسته بهترین شرایط برای زندگی، رشد و فعالیت هستند و مدیران باید با حمایت از نخبگان، تقویت زیرساخت‌ها و توجه به نیازهای نسل جوان، زمینه تداوم موفقیت‌ها و شکوفایی استعدادها را فراهم کنند.

نورصالحی با تبریک موفقیت‌های مدال‌آوران و نخبگان اصفهانی گفت: موفقیت این جوانان تنها متعلق به یک فرد یا خانواده نیست، بلکه افتخاری برای همه مردم و نمادی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور است.

وی افزود: از همه مدال‌آوران، خانواده‌های آنان، مربیان و استادانی که در مسیر موفقیت این جوانان نقش داشته‌اند قدردانی می‌کنیم و امیدواریم با حمایت بیشتر از استعدادهای علمی و ورزشی، شاهد درخشش روزافزون جوانان اصفهانی و ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.