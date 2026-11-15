به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سلامت و بهداشت دانشگاه تربیت مدرس از آغاز مرحله معاینات حضوری «طرح پایش سلامت جسم» دانشجویان نوورود خبر داد و اعلام کرد مراجعه حضوری صرفاً برای دانشجویانی الزامی است که بر اساس پاسخ‌های ثبت‌شده در پرسشنامه سلامت، در گروه «نیازمند ویزیت پزشک» قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام مرکز سلامت و بهداشت دانشگاه تربیت مدرس، پس از تکمیل پرسشنامه‌های سلامت توسط دانشجویان در سامانه https://hse.saorg.ir/، اولویت‌بندی افراد بر اساس پاسخ‌های ارائه‌شده انجام شده است.

این مرکز تأکید کرده است که طرح پایش سلامت جسم با طرح «پایش تندرستی و مشاوره ورزشی» متفاوت بوده و منحصراً از سوی واحد درمان دانشگاه و با هدف انجام بررسی‌های پزشکی اجرا می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پیامک مراجعه حضوری تنها برای دانشجویانی ارسال می‌شود که در گروه «نیازمند ویزیت پزشک» قرار گرفته باشند. این پیامک حاوی زمان مراجعه و انجام معاینات خواهد بود.

همچنین دانشجویانی که پیامک دریافت نکرده‌اند، نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت و وضعیت سلامت آنان در این مرحله از پایش، مطلوب تشخیص داده شده است.

مرکز سلامت و بهداشت دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت مراجعه دانشجویانی که پیامک ویزیت دریافت کرده‌اند، اعلام کرده است که عدم مراجعه در موعد مقرر می‌تواند موجب بروز مشکل و ایجاد مانع جدی در سامانه آموزشی هنگام انتخاب واحد نیمسال آینده شود.