به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح‌الامینی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان)، ضمن گرامیداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ اخیر، ۹ اسفند ۱۴۰۴ را سخت‌ترین روز عمر خود توصیف کرد و گفت: تا انتقام خون پاک امام شهیدمان را با قصاص قاتلان ایشان نگیریم، از تلاش دست نخواهیم کشید.



وی با اشاره به همراهی و حضور مردم در دفاع از کشور اظهار کرد: با لطف خداوند متعال، دعای حضرت بقیةالله(عج) و همراهی مردم، جنگ سختی را پشت سر گذاشتیم که دشمن تصور نمی‌کرد در آن به پیروزی برسیم. با این حال، علاوه بر وارد کردن ضربات مادی سنگین‌تر به دشمن، از نظر روحیه معنوی نیز مردم به درجات بالایی رسیدند و بعثت ملت ایران در تاریخ ثبت شد.



نماینده مردم تهران با ادای احترام به مردمی که نزدیک به ۹ ماه در میدان‌های شهرهای مختلف حضور داشتند، افزود: مردم با دفاع از ایران اجازه ندادند نقشه‌های شوم دشمن عملیاتی شود.



روح‌الامینی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی اظهارنظرهای مسئولان درباره بنزین و کالابرگ تأکید کرد: نباید با بیان مطالب نسنجیده برای مردم التهاب ایجاد کرد. مسئولان باید در اظهارات خود دقت کنند و اگر نمی‌توانند موضوعات را به‌درستی بیان کنند، سکوت را در پیش بگیرند.



وی سخنان اخیر یکی از معاونان رئیس‌جمهور را ناشی از ناپختگی در طرح مسائل دانست و خواستار چاره‌اندیشی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی شد. به گفته وی، دولت باید در موضوعات حساس و سرنوشت‌ساز از سخنگویان آموزش‌دیده‌تر و کارآمدتر استفاده کند.



این نماینده مجلس با اشاره به ورود همه‌جانبه دشمن به عرصه جنگ اقتصادی گفت: در چنین شرایطی وظیفه داریم برای حفظ معیشت مردم تا حد امکان تلاش کنیم. وی خطاب به رئیس‌جمهور افزود: همچنان در نبرد هرمز قرار داریم و مردم انتظار دارند با مدیرانی که در شرایط جنگی کارآمدی لازم را ندارند، بدون رودربایستی برخورد شود و دولت در فرصت نزدیک به دو سال باقی‌مانده از عمر خود با نیروهای توانمند، باانگیزه و جدید به کار ادامه دهد.



روح‌الامینی همچنین بر ضرورت ارزیابی جدی‌تر عملکرد مدیران و منصوبان دولت تأکید کرد و گفت: احساس ماندگاری در مسئولیت می‌تواند انگیزه تلاش را از مدیران بگیرد؛ بنابراین باید نظارت و ارزیابی عملکرد آنان با جدیت بیشتری دنبال شود.



وی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه دارو و سلامت اظهار کرد: تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان دارو با وجود ماه‌ها مطالبات معوق، همچنان در شرایط تحریم، محاصره، کمبود ارز و نقدینگی به تولید و تأمین دارو ادامه می‌دهند. از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر مطالبات بخش‌های مختلف نظام سلامت، به‌ویژه داروخانه‌ها، را پرداخت کند تا از بروز بحران در این حوزه جلوگیری شود. شبکه دارویی کشور طی سال‌های گذشته و در شرایط کنونی مجاهدت کرده و باید قدردان تلاش‌های آن بود.



نماینده تهران همچنین از تحرکات سیاسی و دیپلماتیک اخیر کشور، چه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و چه در تیم دیپلماسی، قدردانی کرد و گفت: ابرقدرت‌های جهان قدرت ایران را مشاهده کرده‌اند و از این پس باید با کشورمان در جایگاه یک ابرقدرت برخورد کنند. حضور سران کشورها در ایران نیز جلوه‌ای از اقتدار کشور است.



وی با هشدار نسبت به آسیب‌های اختلافات سیاسی و رسانه‌ای بر انسجام ملی، خطاب به احزاب، گروه‌های سیاسی و اهالی رسانه تصریح کرد: هیچ آفتی مخرب‌تر از دعواهای سیاسی، رسانه‌ای و انتخاباتی برای انسجام ملی نیست. نباید به‌خاطر منافع زودگذر جناحی، مصالح کلان ملی را قربانی کنیم؛ چراکه در این صورت در پیشگاه ملت، امام شهید و رهبر عزیز انقلاب پاسخی نخواهیم داشت.



روح‌الامینی با اشاره به جایگاه نمایندگی مجلس نیز گفت: نمایندگی فرصتی برای خدمت و جان‌فدایی است، نه جمع‌آوری دنبال‌کننده از طریق حاشیه‌سازی. اکثریت نمایندگان مجلس افرادی پاکدست، مؤمن و متعهد هستند و نمی‌توان پذیرفت که برخی از روی جهالت آنان را به فساد مالی متهم کنند.



وی با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح گفت: بر دستان پرتوان فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح بوسه می‌زنیم که با فداکاری و بذل جان خود اجازه ندادند کشور در برابر حملات دشمنان، شرایط تلخ دهه‌ها و سده‌های پیش از انقلاب را تجربه کند.



این نماینده مجلس امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون فداکاری شهدا و نیروهای پرافتخار ارتش و سپاه دانست و ابراز امیدواری کرد دولت هرچه سریع‌تر گزینه مناسب تصدی وزارت اطلاعات را معرفی کند تا زمینه ثبات کامل در حوزه امنیت داخلی فراهم شود.