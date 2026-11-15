به گزارش خبرنگار مهر،احمد کرمی ظهر یکشنبه در سفر به شهرستان آبدانان و دلجویی از از خانواده های داغ دیده از واژگونی اتوبوس در جنوب ایلام با اشاره به سانحه رانندگی عصر دیروز ساعت ۱۹ در مسیر دشت‌عباس به مورموری که به جان باختن ۱۲ نفر از هم‌استانی‌ها و همشهریان و آسیب دیدن ۱۸ نفر انجامید، این ضایعه را به خانواده‌های داغدار، مردم استان ایلام و شهرستان آبدانان تسلیت گفت و برای مصدومان شفای عاجل آرزو کرد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از دریافت خبر حادثه، پیگیری‌ها آغاز شد، اظهار کرد: به دستگاه‌های امدادی از جمله هلال‌احمر، اورژانس، پلیس راه و همچنین فرمانداران آبدانان و دهلران و مدیریت بحران استان دستور داده شد در کمترین زمان ممکن امکانات و تجهیزات خود را به محل حادثه منتقل کنند و امدادرسانی به مصدومان را انجام دهند.

استاندار ایلام افزود: همه دستگاه‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده کردند و شمار قابل توجهی آمبولانس و تجهیزات آزادسازی و رهاسازی مصدومان به محل اعزام شد؛ همچنین با استاندار خوزستان هماهنگ شد تا بخشی از مجروحان در بیمارستان‌های آن استان پذیرش شوند.

کرمی با اشاره به آماده‌باش بیمارستان‌های آبدانان، دهلران و مراکز درمانی سطح استان با اکیپ‌های کامل پزشکی، تصریح کرد: پس از انتقال مصدومان، اقدامات درمانی لازم بی‌درنگ توسط تیم‌های پزشکی آغاز شد.

وی با توجه به گستردگی ابعاد حادثه از انتشار پیام مشترک با نماینده مقام معظم رهبری در استان خبر داد و گفت: یک روز عزای عمومی در سطح استان و دو روز در شهرستان آبدانان اعلام شده است.

استاندار ایلام ادامه داد: در دقایق نخست، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، سخنگوی دولت، معاون سیاسی وزیر و شماری دیگر از اعضای دولت تماس گرفتند و بر امدادرسانی، خدمات‌رسانی، بررسی ابعاد حادثه و بسیج امکانات برای کمک به آسیب‌دیدگان تأکید کردند.

کرمی با تأکید بر بررسی دقیق جوانب حادثه گفت: علت حادثه و عامل بروز آن از سوی دستگاه‌های مرتبط و دستگاه قضایی در دستور کار قرار دارد و کار تخصصی پیگیری می‌شود و نتیجه در نخستین فرصت به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

وی درباره حضور میدانی خود نیز اظهار کرد: تا حدود دو و نیم بامداد پیگیر امور بودیم و امروز در ابتدای صبح همراه فرماندار و شورای تأمین استان در محضر نماینده مقام معظم رهبری بودیم و در مراسم یادبود و فاتحه‌خوانی جان‌باختگان و برخی منازل خانواده‌های داغدار حضور یافتیم؛ همه مردم استان از این حادثه دلخراش عزادار و متأثرند و ما نیز جزو همین مردم هستیم.

استاندار ایلام در پایان از درگاه خداوند متعال برای خانواده‌های جان‌باختگان صبر، برای آن عزیزان هم‌نشینی با اولیای الهی و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت کرد.