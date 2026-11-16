به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز یکی دیگر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL که در ICU بیمارستان گنجویان دزفول بستری بود، درگذشت.

به این ترتیب شمار جان‌باختگان این حادثه به ۱۳ تن رسید.