مجتبی فلاح‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهارمین دوره کنگره نوحه فاطمی استان مازندران اظهار کرد: مجموعه مازندران و مجموعه مشام در سال‌های اخیر از معدود مجموعه‌های فعال در حوزه نوحه کشور بوده‌اند که به‌صورت مستمر اقدام به برگزاری کنگره تخصصی نوحه کرده‌اند.

وی افزود: امسال نیز با توکل به خداوند متعال، همراهی دوستان و همت علاقه‌مندان به فرهنگ اهل‌بیت (ع)، چهارمین دوره این کنگره برگزار شد که در این دوره، برای نخستین بار رویکرد منطقه‌ای و حضور استان‌های شمالی نیز مورد توجه قرار گرفت.

دبیر کنگره نوحه فاطمی استان‌های شمالی با اشاره به حضور داوران این دوره بیان کرد: حاج احمد واعظی، رئیس کانون مداحان کشور، از مهمانان ویژه آیین اختتامیه خواهد بود و استادانی از جمله سیدمهدی حسینی رکن‌آبادی، محمد سهیمی، شیخی، آذق و اسداللهی نیز آثار رسیده به دبیرخانه کنگره را داوری می‌کنند.

فلاح‌نیا ادامه داد: در مجموع، ۱۴ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شده‌اند که در آیین اختتامیه ضمن معرفی صاحبان آثار، جوایز برگزیدگان نیز اهدا خواهد شد.

وی زمان برگزاری مراسم اختتامیه را جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ اعلام کرد و گفت: این مراسم در سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به شعر و نوحه فاطمی و فعالان عرصه مداحی می‌توانند در این برنامه حضور یابند.