فاطمه راکعی مدیرعامل انجمن شاعران ایران و دبیر نخستین کنگره شعر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هدف از برگزاری کنگره شعر فاطمی، ضمن پرداختن جدی به زوایای شخصیت و زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) دو اصل مهم بود. اول این که در اسلام، میان زن و مرد در زمینه رشد و تعالی معنوی تمایزی وجود ندارد و دوم این که زنان به دلیل ویژگی‌های خاص عاطفی و مسئولیت‌پذیری‌شان وقتی خود را آگاهانه رشد بدهند، دستانشان به جایگاه بوسه پیامبران تبدیل می‌شود. همان‌طور که پیامبر اکرم(ص) بارها بر دستان دخترش حضرت زهرا(س) بوسه تمجیدی می‌زد. نکته مهمی هم که در این کنگره مورد نظر بوده این است که شخصیت حضرت فاطمه(س) متعلق به زمان یا مکان خاصی نیست و بعدی عبادی سیاسی این شخصیت در قالب زمان یا مکان نمی‌گنجد.

وی افزود: طرح ابتکاری برگزاری این کنگره از احمد مسجد‌جامعی بود و مسئولیت اجرا و برگزاری کنگره را هم انجمن شاعران ایران به عهده گرفت. این کنگره در دو فاز شعر کهن و شعر نوین کار خود را آغاز کرد و ضمن اعلام اسامی برگزیده‌ها در مراسم اختتامیه، از یک نفر به عنوان برگزیده ویژه تقدیر به عمل می‌آید. تقدیر از چهره‌های پیشکسوت در زمینه شعر آیینی به ویژه احمد عزیزی به عنوان اولین شاعری که مجموعه شعر مستقلی را برای حضرت زهرا(س) منتشر کرد و با نگاه نوینی به شعر فاطمی نگاه کرد، از دیگر برنامه‌هایی است که در مراسم اختتامیه کنگره اجرا خواهد شد.

راکعی ادامه داد: در برنامه اختتامیه، ضمن شعرخوانی شاعران، ساعد باقری درباره ویژگی‌ها و اهداف کنگره سخنرانی خواهد کرد و احمد مسجدجامعی هم به بیان سخنانی خواهد پرداخت. نکته ویژه این است که اعضای اصلی و هیئت اجرایی کنگره دیدارهایی با آیات عظام وحید خراسانی و صافی گلپایگانی داشتند که این مراجع برای برگزارکنندگان کنگره دعای خیر و آرزوی توفیق بیشتر کردند. همچنین در این برنامه از چهره‌هایی مانند سیدعلی موسوی گرمارودی، زنده‌یاد طاهره صفارزاده، زنده‌یاد سید حسن حسینی و سهیل محمودی که به انتشار مجموعه شعرهای مستقل در این زمینه پرداختند، تقدیر به عمل خواهد آمد.

مدیرعامل انجمن شاعران ایران گفت: در برگزاری این کنگره و اعلام فراخوان، سعی شد نگاهی تازه به زندگی، شخصیت و خطبه حضرت فاطمه(س)، با نگاه تاثیرگذار شعر شود. با توجه به این که اولین دوره کنگره را برگزار می‌کردیم، ولی خوشبختانه استقبال خوب و غیرمنتظره‌ای از آن شد و علی‌رغم این که فرصت کمی برای ارسال آثار در نظر گرفته شد، 250 شعر از 200 شاعر از سراسر کشور به دبیرخانه کنگره رسید که در نهایت 47 شعر از 12 شاعر به بخش نهایی رسیدند. در پایان آثار برگزیده کنگره به همراه اشعار مطرح دیگری که از شاعران پیشکسوت در زمینه شعر فاطمی وجود دارد، منتشر خواهد شد.

دبیر نخستین کنگره شعر فاطمی درباره جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این کنگره گفت: جوایز با توجه به این که انجمن شاعران یک NGO است، در نظر گرفته شده‌اند. برای هر دو بخش شعر کهن و شعر نوین 3 نفر اول تا سوم در نظر گرفته شده‌اند که به نفر اول 3 سکه، نفر دوم 2 سکه و نفر سوم 1 سکه بهار آزادی تعلق می‌گیرد. بخش جنبی کنگره، به آثار ارسالی شده از مناطق مختلف شهر تهران اختصاص دارد، که جوایزشان با مشارکت شهرداری تهران اهدا می‌شود. بخش جنبی 5 برگزیده دارد که به نفر یک سکه تعلق می‌گیرد. یکی از شرکت‌کنندگان هم به عنوان برگزیده ویژه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

مراسم اختتامیه نخستین کنگره شعر فاطمی روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت از ساعت 17 تا 21 در مجموعه فرهنگی قلهک در خیابان شریعتی، جنب بوستان خلیج فارس برگزار می‌شود. ورود به این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.