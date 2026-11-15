به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌بین، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، در جریان بازدید از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های منطقه یک، با اشاره به اجرای طرح تورم صفر به دستور شهردار تهران و در راستای اجرای قرارگاه ایران پیروز، اظهار کرد: طرح تورم صفر با هدف ارتقای تاب‌آوری اقتصادی شهر در حال اجراست.

وی افزود: از مجموع ۱۱ میدان میوه و تره‌بار تحت نظارت منطقه یک، طرح تورم صفر در ۶ میدان اجرایی شده و یک میدان دیگر نیز در مرحله آماده‌سازی قرار دارد.

حق‌بین با بیان اینکه اجرای این طرح در فروشگاه‌های شهروند منطقه یک نیز در دست بررسی است، گفت: هماهنگی‌های لازم در این زمینه با مدیرعامل فروشگاه شهروند انجام شده است.

شهردار منطقه یک با تأکید بر تداوم اجرای طرح تا پایان دوره شش‌ماهه خاطرنشان کرد: اقلام پیش‌بینی‌شده برای این طرح تأمین شده و در حال حاضر مشکلی در عرضه آن‌ها وجود ندارد.

وی تلاش و پیگیری مسئولان سازمان میادین میوه و تره‌بار شهر تهران را در تأمین اقلام مورد نیاز این طرح مؤثر دانست و با اشاره به فعالیت هفت میدان میوه و تره‌بار دیگر تحت نظارت منطقه گفت: در مجموع، طرح تورم صفر در ۱۳ مرکز از ۱۸ مرکز میوه و تره‌بار منطقه یک در حال اجراست.