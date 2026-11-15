به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه غروب یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه فرصت‌های شغلی و مهارت آفرینی دانشکده ملی مهارت دختران سمنان، اظهار داشت: با وجود فعالیت بیش از ۲۲۰۰ واحد صنعتی و معدنی در استان، کمبود نیروی متخصص و مهارت آموخته همچنان یکی از چالش‌های بخش تولید است.

وی با بیان اینکه آموزش دانشگاهی باید با نیازهای واقعی بازار کار هماهنگ باشد، افزود: عبور از آموزش‌های صرفاً نظری و حرکت به سمت مهارت آموزی کاربردی، ضرورتی است که می‌تواند توانمندی دانش‌آموختگان برای حضور در محیط‌های صنعتی را افزایش دهد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به دشواری جذب نیروهای متخصص در واحدهای صنعتی تصریح کرد: تأمین نیروی انسانی فاقد تخصص با محدودیت کمتری روبه‌رو است، اما صنایع برای جذب نیروهای دارای مهارت حرفه‌ای با چالش مواجه‌ هستند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی را نشان می‌دهد.

دهرویه یکی دیگر از چالش‌های استان را مهاجرت دانش‌آموختگان برای یافتن شغل به تهران و سایر استان‌ها دانست و گفت: ارتباط دانشجویان با واحدهای صنعتی از دوران تحصیل باید تقویت شود تا زمینه اشتغال تخصصی و ماندگاری نیروهای توانمند در سمنان فراهم شود.

وی همچنین از افزایش تعداد هنرستان‌های جوار صنعت از ۹ واحد در سال گذشته به ۱۱ واحد در سال جاری خبر داد و افزود: این هنرستان‌ها با همکاری اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان توسعه یافته‌اند و می‌توانند زمینه آشنایی دانش‌آموزان با محیط واقعی کار و نیازهای صنایع را فراهم کنند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی خاطرنشان کرد: آموزش‌ها باید متناسب با نیاز صنایع و معادن طراحی شوند تا دانشجویان علاوه بر دانش تخصصی، توانایی حل مسائل محیط کار و ارائه ایده‌های جدید را نیز به دست آورند.

دهرویه نمایشگاه فرصت‌های شغلی و مهارت آفرینی را فرصتی برای تعامل مستقیم کارفرمایان و دانشجویان و معرفی توانمندی‌های مهارتی دانست و از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

به گزارش مهر، نمایشگاه فرصت‌های شغلی و مهارت‌آفرینی دانشکده ملی مهارت دختران سمنان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، از ۲۴ تا ۲۶ آبان‌ماه با حضور ۳۰ شرکت و مجموعه اقتصادی در قالب ۳۰ غرفه برپا شده است.