  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

ایجاد هنرستان‌های جدید در سمنان؛ «مهارت» محور اشتغال و آینده روشن

ایجاد هنرستان‌های جدید در سمنان؛ «مهارت» محور اشتغال و آینده روشن

سمنان- فرماندار سمنان از ایجاد هنرستان‌های جدید در این شهرستان با هدف ارتقای مهارت‌های شغلی و فردی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تأمین نیروی انسانی ماهر صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با سرپرست جدید دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در دفتر خود به ظرفیت دانشجویی شهرستان سمنان اشاره کرد و گفت: شهرستان سمنان ظرفیت‌های بالایی در حوزه آموزش مهارتی دارد و از هرگونه همکاری با دانشگاه ملی مهارت استقبال می‌کنیم.

وی همچنین از ایجاد چندین هنرستان جدید در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: این هنرستان‌ها به عنوان مراکز آموزشی تخصصی در زمینه مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان و جوانان، نقش بسزایی در توسعه نیروی انسانی متخصص ایفا خواهند کرد.

فرماندار سمنان در ادامه صحبت‌های خود به برنامه هفتم توسعه کشور و نقش کلیدی آموزش‌های مهارتی در آن تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشور به شدت به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارد. همکاری میان نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها می‌تواند موجب تسهیل این امر شود.

صمیمیان بیان کرد: فرمانداری شهرستان سمنان آمادگی کامل برای همکاری با دانشگاه ملی مهارت استان در جهت حل مشکلات این مجموعه دانشگاهی و ارتقا سطح آموزش‌های مهارتی را دارد.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه رویکرد اصلی دانشگاه ملی مهارت، ایجاد ارتباط مستقیم با صنعت و مهارت‌آموزی به دانشجویان است. این ارتباط نه تنها به تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار کمک می‌کند، بلکه امکان تطابق آموزش‌ها با نیازهای واقعی صنعت را فراهم می‌آورد گفت: ۶۰ درصد از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه بلافاصله پس از پایان تحصیلات، وارد بازار کار می‌شوند. این میزان جذب نشان‌دهنده تطابق بالای برنامه‌های آموزشی با نیازهای روز صنایع و بازار کار است.

مظاهر خیرخواهان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم دانشگاه ملی مهارت این است که بیشترین تمرکز را بر آموزش‌های عملی داریم. کلاس‌ها عمدتاً در کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها برگزار می‌شود تا دانشجویان در محیط‌های واقعی مهارت‌های خود را ارتقا دهند و آمادگی کامل برای ورود به صنعت را پیدا کنند، بیان کرد: بر اساس تأکیدات موجود در برنامه هفتم توسعه، کشور به شدت به نیروی انسانی متخصص و ماهر نیاز دارد. دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با تمام توان در راستای این سیاست‌ها حرکت می‌کند و آماده است تا در تربیت نیروی کار ماهر برای صنایع مختلف نقش‌آفرینی کند..

کد خبر 6623049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها