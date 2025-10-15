به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با سرپرست جدید دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در دفتر خود به ظرفیت دانشجویی شهرستان سمنان اشاره کرد و گفت: شهرستان سمنان ظرفیت‌های بالایی در حوزه آموزش مهارتی دارد و از هرگونه همکاری با دانشگاه ملی مهارت استقبال می‌کنیم.

وی همچنین از ایجاد چندین هنرستان جدید در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: این هنرستان‌ها به عنوان مراکز آموزشی تخصصی در زمینه مهارت‌آموزی به دانش‌آموزان و جوانان، نقش بسزایی در توسعه نیروی انسانی متخصص ایفا خواهند کرد.

فرماندار سمنان در ادامه صحبت‌های خود به برنامه هفتم توسعه کشور و نقش کلیدی آموزش‌های مهارتی در آن تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشور به شدت به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارد. همکاری میان نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها می‌تواند موجب تسهیل این امر شود.

صمیمیان بیان کرد: فرمانداری شهرستان سمنان آمادگی کامل برای همکاری با دانشگاه ملی مهارت استان در جهت حل مشکلات این مجموعه دانشگاهی و ارتقا سطح آموزش‌های مهارتی را دارد.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه رویکرد اصلی دانشگاه ملی مهارت، ایجاد ارتباط مستقیم با صنعت و مهارت‌آموزی به دانشجویان است. این ارتباط نه تنها به تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار کمک می‌کند، بلکه امکان تطابق آموزش‌ها با نیازهای واقعی صنعت را فراهم می‌آورد گفت: ۶۰ درصد از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه بلافاصله پس از پایان تحصیلات، وارد بازار کار می‌شوند. این میزان جذب نشان‌دهنده تطابق بالای برنامه‌های آموزشی با نیازهای روز صنایع و بازار کار است.

مظاهر خیرخواهان با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم دانشگاه ملی مهارت این است که بیشترین تمرکز را بر آموزش‌های عملی داریم. کلاس‌ها عمدتاً در کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها برگزار می‌شود تا دانشجویان در محیط‌های واقعی مهارت‌های خود را ارتقا دهند و آمادگی کامل برای ورود به صنعت را پیدا کنند، بیان کرد: بر اساس تأکیدات موجود در برنامه هفتم توسعه، کشور به شدت به نیروی انسانی متخصص و ماهر نیاز دارد. دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با تمام توان در راستای این سیاست‌ها حرکت می‌کند و آماده است تا در تربیت نیروی کار ماهر برای صنایع مختلف نقش‌آفرینی کند..