خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها - اعظم سالار*: کتابدار موفق، پیش از هر چیز باید از دانش و آگاهی تخصصی مرتبط با حرفه خود برخوردار باشد؛ با اصول مدیریت خدمات فرهنگی آشنایی داشته باشد، شیوه صحیح ارتباط با مخاطبان را بداند، مروج فرهنگ کتابخوانی باشد و در کنار شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور و منطقه، از اهداف و مأموریت‌های سازمان محل خدمت خود نیز آگاهی کافی داشته باشد.

واقعیت این است که کتابخانه‌های امروزی دیگر صرفاً مخزن نگهداری منابع مکتوب نیستند، بلکه به مراکزی زنده، پویا و متناسب با نیازهای جامعه تبدیل شده‌اند؛ فضاهایی که فرصت یادگیری، خلاقیت، تعامل اجتماعی و ارتباط دوسویه میان شهروندان را فراهم می‌کنند.

در این میان، کتابداران نقش محوری در پویایی و اثربخشی این فضاها دارند؛ افرادی که با تکیه بر تخصص، خلاقیت و ارتباط مؤثر با مخاطبان، کتابخانه را به محیطی اثرگذار در زندگی فرهنگی جامعه تبدیل می‌کنند.

این مشاهدات بهانه‌ای شد تا هم‌زمان با آغاز سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان سمنان داشته باشم. هفته کتاب امسال از ۲۴ آبان‌ماه و با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» آغاز شده است؛ شعاری که بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت پیوند میان کتاب، اندیشه و گفت‌وگوی اجتماعی تأکید دارد.

هفته کتاب؛ فرصتی برای روایت تلاش کتابداران

بررسی فعالیت‌های یک‌ساله کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، از آبان‌ماه ۱۴۰۴ تا آبان‌ماه ۱۴۰۵، نشان می‌دهد کتابداران این استان در این بازه زمانی نزدیک به هفت هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه‌ها برگزار کرده‌اند؛ آماری قابل توجه که بیانگر تلاش مستمر این مجموعه برای گسترش خدمات فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه است.

همچنین برای هفته کتاب امسال، حدود ۴۵۰ برنامه فرهنگی در سطح کتابخانه‌های عمومی استان سمنان پیش‌بینی شده است؛ برنامه‌هایی که ترویج کتابخوانی، تقویت ارتباط مردم با کتاب و تبدیل کتابخانه‌ها به پایگاه‌های فعال فرهنگی و اجتماعی را در کانون توجه خود قرار داده‌اند.

بی‌تردید، پشت هر یک از این برنامه‌ها، تلاش کتابدارانی قرار دارد که گاه در نقش قصه‌گو، گاه مربی، گاه مشاور فرهنگی و گاه تسهیلگر فعالیت‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند. آنان تنها کتاب را به مخاطب نمی‌رسانند، بلکه زمینه آشنایی و ارتباط او با دنیای گسترده دانایی، تخیل و اندیشه را فراهم می‌کنند.

هفته کتاب؛ فراتر از یک مناسبت تقویمی

شاید مهم‌ترین دستاورد کتابخانه‌های عمومی را نه فقط در تعداد کتاب‌های موجود در قفسه‌ها و نه حتی در شمار برنامه‌های برگزار شده، بلکه باید در لبخند کودکی جست‌وجو کرد که برای شنیدن یک قصه به کتابخانه می‌آید و با شوق، کتابی را برای خواندن انتخاب می‌کند.

کتابخانه زمانی به رسالت واقعی خود نزدیک می‌شود که در زندگی مردم حضور مؤثر داشته باشد و کتابدار زمانی در حرفه خود موفق است که بتواند این حضور را به تجربه‌ای ماندگار و اثرگذار تبدیل کند.

هفته کتاب فرصتی برای قدردانی از تلاش این سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و یادآوری این حقیقت است که ترویج کتابخوانی، پیش از آنکه برنامه‌ای مناسبتی باشد، مسیری مستمر برای ساختن جامعه‌ای آگاه‌تر، خلاق‌تر و گفت‌وگومحور است؛ مسیری که بخش مهمی از آن با همت و تلاش کتابداران و حضور فعال مردم در کتابخانه‌های عمومی هموار می‌شود.

*خبرنگار و فعال حوزه کتاب