به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان الیگودرز با محوریت برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد و حاضران در این نشست بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه، تقویت جایگاه کتاب در خانواده‌ها و رفع کمبودهای کتابخانه‌های شهرستان تأکید کردند.

حجت‌الاسلام سرلک، امام جمعه الیگودرز، در این نشست با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: توجه به کتاب و مطالعه از تأکیدات دین مبین اسلام است و امام شهید انقلاب نیز از کتاب به‌عنوان مادر تمدن‌ها و عصاره آن یاد کرده است.

وی افزود: کشوری در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد که به علم، دانش، کتاب و کتابخوانی توجه ویژه داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی الیگودرز با بیان اینکه کتاب با وجود گسترش رسانه‌های مختلف همچنان جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده است، گفت: فراگیر کردن مطالعه در همه بخش‌های جامعه، تقویت انس خانواده‌ها با کتاب به‌عنوان بخشی از سبک زندگی اسلامی و تبیین پیامدهای بی‌توجهی به کتابخوانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سرلک همچنین بر نقش دولت در ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد و کمبود نیروی انسانی در کتابخانه‌های شهرستان را از مشکلات این حوزه دانست و خواستار اتخاذ تدابیر اساسی برای رفع این مشکل شد.

استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای ترویج مطالعه

فرماندار ویژه الیگودرز نیز در این نشست کتاب و کتابخوانی را از ابزارهای مهم توسعه و پیشرفت جامعه دانست و گفت: برای گسترش فرهنگ مطالعه از همه ظرفیت‌های شهرستان استفاده خواهیم کرد.

ناهید شهروسوند، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز، نیز از اجرای برنامه‌های متنوع به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و اظهار کرد: برپایی نمایشگاه کتاب، راه‌اندازی کتابخانه سیار با همکاری شهرداری، برگزاری مسابقات کتابخوانی، توزیع رایگان کتاب در مدارس و تجلیل از کتابخوانان برتر از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

در ادامه این نشست، اعضای شورای فرهنگ عمومی الیگودرز نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه و توسعه کتابخوانی در شهرستان مطرح کردند.