به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات فریدریش مرتس صدراعظم آلمان اعلام کرد: اگر ناتو وجود نداشت، منظورم نقشی است که این ائتلاف ایفا کرده و همچنان ایفا می‌کند، احتمالا امنیت در اروپا بسیار بیش‌تر بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: ناتو دقیقا همان سازمانی است که به‌اصطلاح مانند یک دندان دردناک، سیستم ایمنی اروپا، بخش غربی آن، اروپای مرکزی و در واقع کل جهان را تضعیف کرده است؛ چرا که حجم عظیمی از منابع را برای اقدامات واکنشی مطالبه کرده و به سمت خود جذب کرده است.

«ماریا زاخارووا» در ادامه افزود: نیازی نیست درباره آن صحبت کنیم؛ این ساختار از قبل وجود داشت.

این در حالیست که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان پیش از این ادعا کرده بود که نیازی به گفتگو با روسیه درباره مسائل مربوط به ساختار امنیتی اروپا وجود ندارد.