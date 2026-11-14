به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: من و استیو ویتکاف در تماس نزدیک با روسیه، اوکراین و شرکای اروپایی درباره گام‌های بعدی در روند حل‌وفصل بحران هستیم.

وی افزود: تمرکز ما بر تسهیل ارتباط مستقیم میان مسکو و شرکای اروپایی است.

کوشنر گفت: برای تسهیل ارتباط میان مسکو و کشورهای اروپایی و فراهم‌کردن مقدمات دور بعدی مذاکرات سه‌جانبه تلاش می‌کنیم.

وی افزود: دستیابی به صلحی پایدار مستلزم ارائه تضمین‌های امنیتی معتبر به اوکراین و ایجاد ترتیباتی است که مانع از آغاز دوباره جنگ شود.

کوشنر گفت: ناتو همچنان یکی از ارکان اصلی امنیت اروپا باقی خواهد ماند و هم‌زمان سازوکارهای هماهنگی نظامی، ارتباطات و مهار اختلافات تقویت خواهد شد.