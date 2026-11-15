به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی شامگاه یک‌شنبه در هشتمین جلسه یکشنبه‌های «نه به تصادف» که در سالن جلسات اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد، گفت: توسعه تجهیزات هوشمند نظارتی و ارتقای ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای از جمله اقداماتی است که با هدف کنترل تخلفات، مدیریت تردد و کاهش سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی دنبال می‌شود؛ اقداماتی که در کنار همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند به کاهش تلفات و افزایش ایمنی سفرها کمک کند.

وی با اشاره به کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های پزشکی قانونی، تلفات فوتی حوادث رانندگی در چهارمحال‌وبختیاری ۱۲.۳ درصد کاهش یافته و استان پس از هرمزگان رتبه دوم کشور را در این زمینه به دست آورده است.

وی با قدردانی از همراهی اعضای جلسات یکشنبه‌های «نه به تصادف» افزود: همکاری و حمایت مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف در پیگیری مسائل، رفع موانع و گره‌گشایی از مشکلات، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های ارتقای ایمنی راه‌ها داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری‌های بین‌دستگاهی تصریح کرد: همراهی اعضای این جلسات در پیشبرد اقدامات ایمنی و رفع مشکلات موجود راهگشا بوده و امیدواریم با استمرار این تعاملات، روند کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای در استان ادامه پیدا کند.

خدابخشی از آغاز عملیات اجرایی ۳۶ سامانه مرتبط با ایمنی و مدیریت تردد در محورهای استان خبر داد و گفت: مطالعات اولیه در حوزه تجهیزات و سامانه‌های هوشمند جاده‌ای انجام شده است و نتایج آن برای بررسی و تشریح جزئیات بیشتر در این نشست ارائه می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری در پایان از همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون دادستان مرکز استان، فرمانداران، مسئولان قضایی و انتظامی و سایر مدیران دستگاه‌های مرتبط در پیگیری برنامه‌های ارتقای ایمنی راه‌ها قدردانی کرد.

