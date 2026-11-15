به گزارش خبرنگار مهر، محمد لک شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون اظهار کرد: سنجش دانش و مهارت‌های قرآنی علاقه‌مندان، ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های قرآنی جامعه از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

لک افزود: در آزمون کتبی این دوره، ۶۶ نفر از قرآن‌آموزان و علاقه‌مندان در رشته‌های مختلف حفظ و مفاهیم قرآن کریم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مجتمع غدیر میزبان آزمون قرآن و عترت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا با اشاره به محل برگزاری این آزمون تصریح کرد: این رویداد قرآنی در مجتمع فرهنگی و هنری غدیر، واقع در انتهای بلوار جهاد، برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت گسترش فعالیت‌های قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه، برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت را فرصتی برای ارزیابی توانمندی‌های قرآنی، ایجاد انگیزه در میان قرآن‌آموزان و تقویت جریان آموزش و ترویج معارف قرآن کریم دانست.

لک در پایان از مؤسسات و مراکز قرآنی، مربیان، قرآن‌آموزان و عوامل اجرایی این رویداد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت علاقه‌مندان و تلاش مجموعه‌های فرهنگی و قرآنی شهرستان، زمینه ارتقای فعالیت‌های قرآنی و گسترش فرهنگ انس با قرآن و عترت در ازنا فراهم شود.