به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد اله‌یاری عصر یکشنبه در نشست بررسی و تدوین برنامه عملیاتی سالانه معاونت‌ها و واحدهای مرکز اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی و برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه استان در سطح کشور را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان و عملکرد بخش‌های مختلف مرکز اسلامی افزود: تدوین برنامه عملیاتی سالانه باید با رویکرد هدفمند و منظم دنبال شود و واحدهای مختلف نیز گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.

مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از استعدادها و توانمندی کارکنان اداری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجموعه کمک کند.

این نشست با حضور معاونان و کارکنان مرکز اسلامی استان و با هدف تقویت برنامه‌محوری، افزایش هماهنگی و ارتقای بهره‌وری برگزار شد.