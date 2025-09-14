به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمند زاده صبح یکشنبه در نشست با راهنمایان بندر بوشهر با اشاره به اهمیت برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از شناورها، اظهار کرد: هدف ما ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف، بهرهمندی از تمام ظرفیتهای موجود و ارتقای کارایی است تا بتوانیم خدمات دریایی و بندری را با کیفیت بهتر و در زمان مناسب ارائه دهیم.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: ارتقای کارایی شناورهای پایلوت، بازنگری در نظام آموزشها و برنامهریزی هدفمند برای بهبود عملکرد راهنمایان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود، از اولویتهای مهم این اداره کل است.
وی افزود: باید توانمندیها و ظرفیتهای سازمان به بهترین شکل نمایش داده شود و مسیر همافزایی و همکاری مستمر میان کارکنان و واحدهای مختلف ایجاد گردد.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: حتی اگر تمام مشکلات فعلی قابل حل نباشد، با اشتراک تجربهها و شناسایی راهکارهای عملی میتوانیم گامهای مؤثری برای توسعه و پیشرفت برداریم.
ارجمندزاده تصریح کرد: سازمانهای حرفهای و تخصصی میتوانند با ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی به کاهش ریسکها و ارتقای عملکرد کلی کمک کنند و ما موظفیم از این ظرفیتها به شکل کامل بهرهبرداری کنیم.
وی با تأکید بر برنامهریزی مبتنی بر واقعیتهای موجود گفت: دقت در طراحی برنامهها و اجرای عملیات بندری، ضامن کاهش مخاطرات، افزایش ایمنی و ارتقای اثربخشی فعالیتهاست و همه کارکنان باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند تا آیندهای روشن برای بندر رقم بخورد.
وی در ادامه بر ضرورت آماده بودن شناورهای پایلوت برای انجام عملیات مستمر تأکید کرد و افزود: شناورهای آماده به خدمت باید همواره در دسترس باشند تا فعالیتهای بندری بدون وقفه و با حداکثر بهرهوری انجام شود و عملکرد سازمان در سطح مطلوب حفظ شود.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به سهم خود میکوشد پاسخگویی شایستهای به مسائل و مطالبات در حوزه پایلوتها داشته باشد.
در این نشست، راهنمایان بندر بوشهر نیز پیشنهادات و راهکارهای خود برای بهبود فرآیندها، افزایش ایمنی و ارتقای بهرهوری ارائه کردند.
نظر شما