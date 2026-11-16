به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش و مواد شیمیایی موسوم بهChinaCoat ، یکی از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای تخصصی در حوزه رنگ، پوششها، رزینها، مواد شیمیایی مرتبط و تجهیزات تولید است. این نمایشگاه از سال ۱۹۹۶ هر ساله در چین برگزار میشود و بهصورت متناوب در دو شهر شانگهای و گوانگژو میزبان فعالان این صنعت است.
رنگها و پوششهای صنعتی و ساختمانی؛ رزینها و مواد افزودنی شیمیایی؛ مواد اولیه رنگ و پوشش (فیلرها، حلالها)؛ فناوریهای نوین در صنعت پوشش (نانوپوششها، پوششهای سازگار با محیط زیست و کممصرف)؛ ماشینآلات و ابزارهای کاربردی برای تولید، بستهبندی و کنترل کیفیت محورهای اصلی این نمایشگاه را تشکیل میدهند.
نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش و مواد شیمیایی (ChinaCoat ۲۰۲۶) از ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی گوانگژو چین برگزار شد.
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به منظور کمک به بینالمللیشدن و توسعه صادرات شرکتهای دانشبنیان، یک هیات تجاری و فناوری شامل نمایندگان شرکتهای دانشبنیان به نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش و مواد شیمیایی (ChinaCoat ۲۰۲۶) چین اعزام شدند.
این هیات علاوه بر بازدید از بخشهای مختلف این نمایشگاه، نشستهای تجاری مشترکی را با شرکتهای حاضر در این نمایشگاه برگزار کردند.
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