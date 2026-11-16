ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص زمان اعلام‌نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۵ گفت: نتایج کنکور سراسری تا پنج شنبه اعلام‌ می شود.

وی افزود: امسال یک میلیون و ۷۰ هزار نفر در آزمون سراسری شرکت کرده بودند به دلیل جنگ آزمون در ۳۰ و ۲۹ مرداد ماه با تاخیر برگزار شد.

وی ادامه داد: بالاخره با تمام تلاش‌هایی که سازمان سنجش داشت، انشالله نتایج این هفته اعلام می شود و ما به دانشگاه ها اعلام کرده ایم که با توجه به اینکه قریب دو ماه از نیم سال تحصیلی گذشته است و دانشجویان نو ورود، سال تحصیلی را باید به گونه‌ای در واقع شروع بکنند که تعداد واحد کمتری به آنها اختصاص دهند و با توجه به اینکه دو ماه از این سال گذشته هر هفته که کلاس‌ها برگزار می‌شود، ساعت برگزاری کلاس‌ها را بیشتر کرده و از آموزش های مکمل استفاده کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: همچنین اگر نیاز باشد ماده ۱۷ آیین نامه یکپارچه آموزشی که درباره حداقل واحد هست آن را هم می‌توانند متناسب با ملاحظاتشان در نظر نگیرند یعنی واحدهای کمتری را به دانشجویان بدهند و بر اساس تجربه‌ای هم که در تابستان امسال داشتیم این آمادگی را داریم ایجاد می‌کنیم که بتوانیم آزمون‌های توزیع شده را در پایان سال داشته باشیم که باعث می شود دانشجویان با انعطاف بیشتری در آزمون‌ها شرکت کنند.