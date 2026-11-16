زهرا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای عملی تقویت تمرکز در نسل جدید و رسالت والدین، با اشاره به اینکه امروز کودکان و نوجوانان با وجود هوش سرشار اما تحت تأثیر عوامل و مداخلات متنوع و متکثر، تمرکزشان تقلیل می‌یابد، اظهار کرد: این نقیصه باعث آسیب‌های فراوانی خاصه در عرصه تحصیلی و امتحانات می‌شود و آگاهی والدین از برخی راهکارهای تأثیرگذار و عملیاتی کمک بزرگی در تقویت تمرکز در کودکان و نوجوانان خواهد بود.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بازی‌وار سازی یکی از راهکارهای مهم و در دسترس خانواده‌ها برای تقویت تمرکز در کودکان و نوجوانان است، ادامه داد: از جمله می‌توانم به بازی «گوش کن و بگو» اشاره کنم که هم در خانه و هم مدرسه کابرد دارد و به تقویت قدرت شنیداری و تمرکز فکری کمک می‌کند.

بازی‌های مناسب کودکان برای تقویت تمرکز

شریفی بیان کرد: بازی گوش کن و بگو کودک ما را به گوش دادن فعال وادار می‌کند تا با تمام حواس خود به یک صدا یا حرف گوش دهد که در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد؛ وقتی مادر از کودک خود می‌خواهد که اسباب‌بازی‌هایش را جمع کند، اگر کودک بلافاصله این کار را انجام داد، پیداست که که گوش دادن فعال داشته‌ است.

روانشناس و مشاور خانواده بازی «ببین و بگو» را از دیگر راهکارهای تقویت تمرکز کودکان و نوجوانان دانست و بیان کرد: این بازی بر مبنای مشاهده‌ و یادآوری اطلاعات دیداری بوده و حافظه‌ دیداری، توجه، تمرکز و دقت را در کودک و نوجوان ما تقویت می‌کند. در این بازی، فرد باید آنچه را برای مدت کوتاهی دیده به ذهن بسپارد و با اطلاعات جدید مقایسه کرده و تفاوت‌ها یا جزئیات را به یاد بیاورد.

شریفی تصریح کرد: دقایقی را که پدر و مادر با کودکان و نوجوانان خود در خانه به بازی می‌پردازند بسیار سازنده، تربیت کننده و تعالی‌بخش است. صرفاً میزان با هم بودن مهم نیست بلکه کیفیت وقت گذارندن با فرزندان در خانه نیز موضوعیت دارد و پدر و مادر با آگاهی کافی باید مهارت آموزش و تربیت را هم کسب کنند و به صورت هدفمند و جهت‌دار وقت خود را به کودکان و نوجوانان در منزل اختصاص دهند.

استرس و اضطراب باعث تضعیف تمرکز می‌شود

وی با تأکید بر اینکه یکی از عوامل کاهش تمرکز فرزندان در خانواده فضای پرچالش و اضطراب‌آور خانه است، گفت: استرس و اضطراب از عوامل مهم در تضعیف تمرکز به‌شمار می‌رود و فشار روانی بر کودک و نوجوان را افزایش می‌دهد. خانه‌ای که محل جنگ و دعوای والدین باشد، حواس‌پرتی فرزندان را ایجاد می‌کند و راهکار این است که پدرها و مادرها حتی‌الامکان از نزاع و بحث و جدل در حضور فرزندان بکاهند و مهارت‌های ارتباطی را یاد بگیرند و عمل کنند.

شریفی افزود: زن و شوهر باید به هر طریق ممکن اختلافات را کمتر کنند و اگر خودشان می‌توانند مسائل فی مابین را حل یا به مشاوران مراجعه کرده و تغییرات مثبتی را در زندگی خود و فرزندان ایجاد کنند چرا که بحث و جدل والدین آسیب‌های روحی سنگین بر فرزندان تحمیل خواهد کرد.

وی با تأکید بر مهارت‌های ارتباطی پدر و مادر با فرزندان و تأثیر مستقیم آن بر تمرکز آنها، گفت: پدر یا مادری که کنار کودک و نوجوان خود می‌نشیند و این حس را به فرزندش منتقل می‌کند که تمام حواس خود را متمرکز بر او کرده و به او توجه می‌کند، می‌توان گفت که ارتباط سازنده و مثبت اتفاق افتاده است.

این روانشناس و مشاور خانواده تصریح کرد: چه بسا پدر یا مادری که کنار فرزند خود می‌نشیند اما مشغول کار خودش است و توجهی به فرزندش ندارد یعنی کارهای جانبی را در کنار این تعامل و ارتباط گیری لحاظ می‌کند و این تصور القا می‌شود که توجهی به فرزندش ندارد.

معجزه ارتباط مثبت پدر و مادر با کودک و نوجوان

شریفی معجزه ارتباط مثبت پدر و مادر با کودک و نوجوان را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: لحظاتی را که والدین اوقات اختصاصی برای فرزندان قرار می‌دهند، معجزه کرده و به تقویت تمرکز، احساس شادابی درونی و در نهایت رشد و بالندگی کودک و نوجوان در خانه کمک می‌کند. از پدر و مادرها تقاضا دارم که از آثار و برکات وقت گذاشتن و خاصه بازی کردن با کودک خود در خانه غافل نشوند و ساعتی از روز را با آرامش و به صورت صد در صدی به این مهم اختصاص دهند.

وی ادغام ذهن و بدن را راهکار تقویت تمرکز در بازی کودکان و نوجوانان خواند و توضیح داد: پدر و مادرها بازی‌هایی را انتخاب کنند که هم ذهن و هم بدن توأمان به کار گرفته شوند تا هم ورزش و تحرک، شادی و نشاط فرزندان باشد و هم قدرت تمرکز و توانمندی‌های شنیداری و دیداری را تقویت کند.

شریفی مسئولیت‌سپاری و تقسیم وظایف بین کودکان و نوجوانان در خانه را از دیگر راهکارهای تقویت تمرکز دانست و تصریح کرد: پدر و مادرها دقت کنند که کارهای کوچک را به کودکان بسپارند و این رویکرد تربیتی باعث خواهد شد که فرزندان ما در بزرگسالی انسان‌هایی وظیفه‌شناس و مسئولیت‌پذیر باشند.

راهکار طلایی تقویت تمرکز در کودکان

این روانشناس و مشاور خانواده یادآور شد: راهکار طلایی تقویت تمرکز در کودکمان این است که یک یا ۲ کار کوچک را به او بسپاریم چرا که اگر چندین کار سپرده شود، تمرکزش به هم می‌ریزد و نمی‌تواند به خوبی از پس همه‌شان برآید و چه بسا سرخورده شود. اینجاست که باید بر طبق سن فرزند و توانایی‌های او، تقسیم کار انجام دهیم مثلاً بگوییم تا زمانی که من در آشپزخانه سبزی‌ها را پاک می‌کنم، تو این قسمت کمدت را مرتب کن.

شریفی ادامه داد: پدر و مادرها دقت کنند که با یک الگوی واحد نمی‌توان با فرزندان در سنین مختلف گفتگو و ایجاد ارتباط کرد چرا که هر سن اقتضائات خاص خودش را دارد که والدین باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند تا مراحل تربیت را به خوبی سپری کنند.

این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان چند راهکار عملی نیز برای تقویت تمرکز فکری هر انسان پیشنهاد داد و بیان کرد: نشستن بدون حرکت برای چند دقیقه، گفتگو با آینه، کنترل افکار، پرهیز از انجام هم‌زمان چند کار، داشتن خواب کافی، مطالعه و تعیین مهلت زمانی برای انجام کارها از جمله دستورالعمل‌های کاربردی برای تقویت تمرکز است.