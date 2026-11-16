به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی صبح دوشنبه در جریان بازدید از کارگاه‌ها و ظرفیت‌های اشتغال زندان مرکزی اردبیل، با تأکید بر اهمیت توانمندسازی زندانیان و مهیا کردن شرایط بازگشت سازنده آنان به جامعه، اظهار کرد: گسترش اشتغال زندانیان علاوه بر کمک به اجتماعی‌شدن دوباره و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان، نقش مهمی در بهبود معیشت خانواده‌های زندانیان دارد و تحقق این هدف به همراهی و مشارکت تمام نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.



وی با اعلام آمادگی برای ارائه نیازها و ظرفیت‌های اشتغال زندان‌ها در کارگروه اشتغال استان، بر بهره‌گیری از توان واحدهای تولیدی، جذب مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از امکانات موجود برای گسترش فرصت‌های شغلی و مهارت‌آموزی زندانیان تأکید کرد.