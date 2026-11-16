پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت آمادگی برای مقابله با تنش آبی در پایتخت طی تابستان سال آینده اظهار کرد: برنامه نظارتی مجلس در این زمینه بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت است و تمامی دستگاه‌های مسئول، از وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا وزارتخانه‌های صنعت و بهداشت، باید در قبال وظایف و تکالیف قانونی خود در حوزه مدیریت منابع آب پاسخگو باشند.



وی با بیان اینکه تنش آبی در سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است، افزود: بارندگی‌های اخیر اگرچه آثار مثبت خود را داشته، اما نباید موجب غفلت از شرایط تابستان آینده شود؛ چراکه اگر تدابیر لازم از هم‌اکنون اندیشیده نشود، ممکن است بار دیگر با مشکلات جدی مواجه شویم.



این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی بارندگی‌ها تصریح کرد: حتی بارندگی‌های پربار نیز در صورت نبود زیرساخت و مدیریت مناسب می‌توانند مشکلاتی ایجاد کنند. در چنین شرایطی، نبود آمادگی لازم احتمال وقوع سیلاب، روان‌شدن آب در مناطق مختلف، فرسایش خاک و ایجاد رسوبات را افزایش می‌دهد؛ بنابراین مدیریت حوزه‌های آبریز و آبخیز باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.



نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تقویت آبخیزداری و تغذیه سفره‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح بند «ح» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند زمینه توسعه اقدامات مربوط به آبخیزداری، تغذیه آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی را فراهم کند.



وی ادامه داد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، می‌توان ظرفیت برداشت و ذخیره‌سازی منابع آب را افزایش داد و اقدامات مؤثرتری برای تقویت سفره‌های زیرزمینی انجام داد.



این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان تأکید کرد: حل مشکلات آبی کشور نیازمند اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت، مدیریت صحیح منابع استحصال‌شده، اصلاح الگوی مصرف، تقویت آبخیزداری و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول است و مجلس نیز این موضوعات را با جدیت پیگیری خواهد کرد.