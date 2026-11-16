به گزارش خبرگزاری ، حمید نظرخواه علیسرایی، هماهنگ‌کننده ملی شبکه ادبیات بریکس در جمهوری اسلامی ایران، با حکم دیمیتری کوزنتسوف، رئیس و بنیان‌گذار انجمن جهانی «ارزش‌های حقیقی» و نائب ‌رئیس انجمن بریکس «ارزش‌های سنتی»، به‌عنوان نماینده رسمی انجمن بریکس «ارزش‌های سنتی» و برگزارکننده رسمی برنامه‌ها و فعالیت‌های مجمع جهانی رهبران اجتماعی، معنوی و سیاسی برای ارزش‌های سنتی «ارزش‌های حقیقی» در جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

در این حکم که خطاب به حمید نظرخواه علیسرایی صادر شده است، دیمیتری کوزنتسوف با اشاره به سوابق فرهنگی، ادبی و فعالیت‌های بین‌المللی وی در حوزه‌های دیپلماسی فرهنگی، صلح و همکاری‌های بشردوستانه، این انتصاب را حاصل اعتماد به توانمندی‌ها و تجربه‌های او در زمینه توسعه همکاری‌های بین‌المللی عنوان کرده است.

بر اساس این حکم، نماینده انجمن بریکس «ارزش‌های سنتی» در ایران مسئولیت هماهنگی، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها و ابتکارات بشردوستانه مرتبط با انجمن بریکس «ارزش‌های سنتی»، پلتفرم بین‌المللی «داوطلبان جهان» و اتحادیه بین‌المللی پدران را بر عهده خواهد داشت.

همچنین ایجاد و گسترش همکاری با نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فرهنگی، سازمان‌های عمومی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی، از دیگر مسئولیت‌های تعیین‌شده در این حکم است.

نمایندگی از اهداف و منافع سازمان‌های یادشده در مذاکرات، نشست‌ها و برنامه‌های مشترک مرتبط با همکاری‌های بشردوستانه و نیز تسهیل و توسعه تبادلات فرهنگی، آموزشی، علمی، پزشکی و بشردوستانه میان جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عضو بریکس و دیگر شرکای بین‌المللی، از دیگر محورهای این مأموریت به شمار می‌رود.

دیمیتری کوزنتسوف در این حکم، ضمن تأکید بر اهمیت تقویت روابط فرهنگی و بشردوستانه و ترویج ارزش‌های سنتی و انسانی، ابراز امیدواری کرده است که حمید نظرخواه علیسرایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و اجرایی خود بتواند در پیشبرد اهداف این مجموعه‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی موفق عمل کند.

گفتنی است، این حکم از سوی دیمیتری کوزنتسوف در مقام نایب‌رئیس انجمن بریکس «ارزش‌های سنتی»، رئیس پلتفرم بین‌المللی بشردوستانه «داوطلبان جهان» و بنیان‌گذار اتحادیه بین‌المللی پدران صادر شده است.